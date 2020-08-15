Стало известно, где сейчас находится обвиняемый в ДТП Ефремов

Актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, выписали из больницы. Сейчас артист находится дома. Об этом сегодня, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Так, Ефремов был выписан из Боткинской больницы. Как рассказал Пашаев, он созванивался с артистом, но его диагноз пока что не знает. До этого юрист говорил о том, что врачи диагностировали у Ефремова инсульт.

В больницу актер попал 11 августа перед началом судебного заседания, потому как у него резко ухудшилось здоровье. СМИ сообщает со ссылкой на источник, что у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, и якобы он мог произойти на фоне алкоголизма. Отмечается, что угрозы для жизни актера сейчас нет.

Следующий суд планируется на 18 августа.

Напомним, в Сети появилось видео, где Ефремова везут в инвалидной коляске. Точных данных о состоянии здоровья звезды, подозреваемого в смертельном ДТП в центре Москвы, нет, пользователи уверены: тот не может передвигаться после инсульта.

Ранее сообщалось, что врачи Боткинской больницы опровергли информацию о том, что актер у них лечится.

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