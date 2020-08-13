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ВИДЕОФАКТ: исчезнувшего из больницы Ефремова засняли в инвалидной коляске

Невзирая на то, что новых данных о состоянии здоровья Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, нет, пользователи уверены: тот не может ходить после инсульта

13 августа 2020, 17:26 comments840
Автор:

Елена Волкова
ВИДЕОФАКТ: исчезнувшего из больницы Ефремова засняли в инвалидной коляске

В Сеть выложили видео, на котором видно, как 56-летнего российского актера театра и кино Михаила Ефремова катят по Боткинской больнице на инвалидной коляске. Невзирая на то, что новых данных о состоянии здоровья звезды, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, нет, пользователи уверены: тот не может ходить после инсульта.

Отметим, что данное видео опубликовали в Telegram-канале "Москва 24". Судя по записи, актер сейчас находится на лечении в Боткинской больнице. Хотя ранее СМИ сообщали о том, что пациент Ефремов в данном учреждении не числится.

Ранее мы сообщали, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у его доверителя тяжелое состояние здоровья, он пережил инсульт. Врачи подтверждают этот диагноз и оценивают его состояние как средней тяжести, подчеркивая, что угрозы жизни артиста нет. Следующее заседание по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России состоится 18 августа в 10:00.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно данным судебной экспертизы, в день громкой аварии в крови Михаила Ефремова было обнаружено содержание алкоголя, эквивалентное бутылке водки. Тогда погиб водитель другого транспортного средства.


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