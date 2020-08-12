Ефремов исчез из больницы: врачи Боткинского медучреждения отрицают, что актер лечится у них

Российский актер Михаил Ефремов не находится на стационарном лечении в Боткинской больнице, куда его вчера доставили прямо из Пресненского районного суда Москвы. Об этом сообщает издание "Лента.ru", ссылаясь на российское агентство "ТАСС".

По словам дежурных врачей, уже сегодня пациента с таким именем в отделениях больницы у них не числится.

Отметим, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у его доверителя тяжелое состояние здоровья, он пережил инсульт. Врачи подтверждают этот диагноз и оценивают его состояние средней тяжести, подчеркивая, что угрозы жизни артиста нет.

Следующее заседание по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста России состоится 18 августа в 10:00.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно данным судебной экспертизы, в день громкой аварии в крови Михаила Ефремова было обнаружено содержание алкоголя, эквивалентное бутылке водки.

Источник российского издания Интерфакс, который подтвердил информацию о 2,1 промилле алкоголя, назвал этот показатель "верхней границей средней степени опьянения с переходом к сильному опьянению".







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