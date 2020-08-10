В Сети появилось первое видео ДТП с Ефремовым: на нем видно, кто сидит за рулем

Язык
BTC/USD
11888.42
ETH/USD
397.38
LTC/USD
58.92
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
32.70
RUB/UAH
0.38
Владимир Лавский
В Интернете появилось видео аварии с участием известного актера Михаила Ефремова в Москве, на котором видно, что в машине находился лишь один человек. Данный ролик опубликовал телеграм-канал "База".
Съемка началась с того момента, как произошла авария. На видео можно увидеть, как из черного внедорожника, который принадлежит Михаилу Ефремову, выходит лишь один человек. Рядом после аварии грузовой фургон Сергея Захарова, который в тот вечер вышел на рейс.
Как ранее сообщали "Комментарии", свидетель аварии Михаила Ефремова Роман Шрамко рассказал, что актер не подошёл к пострадавшему после ДТП.
Свидетель разговаривал с известным актером, позже Ефремов попросил у него сигарету. Шрамко четко видел, как Ефремова вытаскивают с водительского места.
"Мы выбежали из автомобиля, я видел, как человека вытащили из-за руля. Я уверен, что это был Ефремов: маленький, худенький. Открыли дверь, ему помогли выйти из автомобиля", - отметил свидетель.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости