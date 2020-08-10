В Сети появилось первое видео ДТП с Ефремовым: на нем видно, кто сидит за рулем

В Интернете появилось видео аварии с участием известного актера Михаила Ефремова в Москве, на котором видно, что в машине находился лишь один человек. Данный ролик опубликовал телеграм-канал "База".

Съемка началась с того момента, как произошла авария. На видео можно увидеть, как из черного внедорожника, который принадлежит Михаилу Ефремову, выходит лишь один человек. Рядом после аварии грузовой фургон Сергея Захарова, который в тот вечер вышел на рейс.





Как ранее сообщали "Комментарии", свидетель аварии Михаила Ефремова Роман Шрамко рассказал, что актер не подошёл к пострадавшему после ДТП.

Свидетель разговаривал с известным актером, позже Ефремов попросил у него сигарету. Шрамко четко видел, как Ефремова вытаскивают с водительского места.



"Мы выбежали из автомобиля, я видел, как человека вытащили из-за руля. Я уверен, что это был Ефремов: маленький, худенький. Открыли дверь, ему помогли выйти из автомобиля", - отметил свидетель.



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