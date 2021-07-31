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Главная Новости Общество происшествия Стала известна причина смерти 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом
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Стала известна причина смерти 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом

Ребенок скончался от удара по голове

сегодня, 15:50
Автор:

Елизавета Черных

Шестилетняя Мирослава Третяк из поселка Старый Салтов Харьковской области была убита после того, как ее ударили тупым предметом. Об этом заявил пресс-секретарь прокуратуры региона Дмитрий Чубенко, пишет УНИАН со ссылкой на "Первую столицу". 

Стала известна причина смерти 6-летней Мирославы Третьяк под Харьковом

Мирослава Третяк - фото из открытых источников

Он заявил, что ребенок скончался от удара по голове, который нанесли неизвестным тупым предметом, однако что это за предмет и его размер, пока неизвестны правоохранителям. 

Чубенко также отметил, что достоверная информация касаемо того, была ли девочка изнасилована, станет известна после того, как полиция получить результаты судебно-медицинской экспертизы. Она, по словам представителя прокуратуры, будет длиться около месяца. 

Напомним, что 28 июля общество потрясло известие о смерти маленькой девочки в поселке Старый Салтов, что расположен в Харьковской области. Ночью ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили в здании старой пекарни в том же поселке. В день трагедии девочка ушла на прогулку, с которой не вернулась. 

В полиции рассказали о задержании вероятного убийцы. Правоохранители подозревают, что жесткое преступление совершил 13-летний Богдан, который проживал по соседству. Родственники погибшей Мирославы не сомневаются, что именно этот подросток может быть причастен к смерти их ребенка. Еще в школе парень неоднократно обижал детей. Кроме того, школьник якобы жестоко обращался с животными — несколько лет назад от убил нескольких щенков. 

В некоторых региональных изданиях появилась информация о том, что Мирослава Третяк была также изнасилована. Однако официального подтверждения этой информации нет. 


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Источник: https://www.unian.net/incidents/nazvana-prichina-smerti-6-letniy-miroslavy-tretyak-na-harkovshchine-novosti-harkova-11499361.html
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Обусуждения

Жика Павлович

сегодня, 15:22

я бы родителей этого пацана-убийцы тоже судил. твари вырастили тварь. жаль девочку, этого ангелочка очень жаль. но с нашим гребенным правосудием такого не случится. я принимаю и понимаю тех людей, кто сам творит самосуд. зло обязано быть наказуемым.

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