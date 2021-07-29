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Стали известные детали зверского убийства девочки под Харьковом

Школьник, который может быть причастен к преступлению, известен жестоким обращением с животными

сегодня, 13:44
Автор:

Елизавета Черных

Родственники убитой в Старом Салтове шестилетней Мирославы Третяк рассказали, что с подозреваемым 13-летним подростком семья знакома давно. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на Newsroom. 

Стали известные детали зверского убийства девочки под Харьковом

Стали известные детали зверского убийства девочки под Харьковом - фото из открытых источников

Парень проживает с семьей по соседству — на первом этаже жилого дома. По их словам, Богдана часто видели на прогулках с маленькими детьми. Семья убитого ребенка даже жаловалась родителям парня, что детям необходимо играть раздельно из-за немалой разницы в возрасте. 

В день трагедии Мирослава играла с подружкой Викой, в тот день к ним и присоединился вероятный убийца. 

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед Богдан обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала, не трогать его и просто уйти и пообещала поговорить с его мамой, когда та придет", – рассказывает мать убитой девочки.

Затем около 15:00 Мирослава после похода в магазин, девочка решила отдохнуть, а позже снова попросилась на прогулку с подругой и взяла велосипед. Девочка долго не возвращалась домой. А когда Вика появилась на пороге, спросив : "А Мира будет гулять?", мать поняла, что с ее дочерью что-то случилось. Подружка рассказала, что та пошла прогуляться Богданом. 

Выяснилось, что дети отправились в сторону заброшенной пекарни, и с тех пор их не видели. 

Родственники жестоко убитой девочки не сомневаются, что именно Богдан может быть причастен к смерти их ребенка. Еще в школе подросток неоднократно обижал детей. Кроме того, школьник жестоко обращался с животными — несколько лет назад от убил нескольких щенков. 

Если юноша окажется виновным в совершении убийства, ему может грозить от десяти лет до пожизненного заключения за решеткой.

Напомним, что вчера ночью в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли бездыханное тело Мирославы Третяк, которая ушла на прогулку и не возвратилась. Ребенку было 6 лет. На ее теле были ушибы головы и лица. Сегодня утром в полиции рассказали о задержании убийцы. Некоторые харьковские издания сообщают о том, что девочка была также изнасилована. 


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Источник: https://www.unian.net/incidents/stali-izvestny-detali-strashnogo-ubiystva-6-letney-devochki-v-harkovskoy-oblasti-novosti-harkova-11497108.html
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