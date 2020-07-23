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Главная Новости Общество происшествия Спецоперация по задержанию террориста в Полтавской области закончена
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Спецоперация по задержанию террориста в Полтавской области закончена

В МВД говорят, что спецоперация по поимке террориста из Полтавы Романа Скрипника завершилась

сегодня, 14:28 comments715
Автор:

Елена Волкова
Спецоперация по задержанию террориста в Полтавской области закончена

В МВД сообщили, что спецоперация по задержанию полтавского террориста Романа Скрипника, который сегодня утром схватил заложника и увез его на авто, завершилась. Подробности произошедшего полиция обещает сообщить в скором времени. В полтавской полиции говорят, что ждут подтверждение информации от коллег, которые находятся на месте проведения операции.

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Напомним, преступника преследовали копы по подозрению в угоне авто, однако на ул. Остапа Вишни он достал гранату РГД-5, угрожая взорвать сначала себя, затем - взятого в заложники правоохранителя. Вскоре захватчик выдвинул первое требование - автомобиль для того, чтобы скрыться. Полковник Виталий Шиян предложил себя в обмен на другого правоохранителя, и, будучи в заложниках, уехал на служебном ВАЗ вместе с похитителем.

Роман Скрипник - житель Полтавы, работает слесарем на предприятии, возле которого его и пытались задержать за угон авто. 32-летний мужчина уже был судим за торговлю наркотиками, кражи и мошенничество и, вероятно, не хочет получить второй срок. По неподтвержденной информации, Скрипник лечился в психиатрической больнице. 



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