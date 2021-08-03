Смерть Виталия Шишова: самоубийство или расправа, замаскированная под суицид

Пропавшего в Киеве главу "Белорусского дома" Виталия Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков. Полиция не исключает версию убийства, замаскированную под суицид. Могут ли таким образом действовать спецслужбы Беларуси или РФ? Или тут стоит искать местный след? Чтобы разобраться в этих вопросах, портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Виталий Шишов - фото из открытых источников

В данный момент полиция просто отрабатывает все возможные версии

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров обращает внимание, что Шишов не был фронтменом белорусской оппозиции. И, по сути, не представлял особой ценности для спецслужб Беларуси или России.

"Поэтому версия, которую выстраивают некоторые эксперты и медиа касательно участия Республики Беларусь (РБ) или Российской Федерации (РФ) в якобы казни Шишова, скорее всего, несостоятельная. И является элементом информационной войны. Ведь со стороны Минска и Москвы также возможны медийные инсинуации относительно того, что это украинские спецслужбы организовали повешение Шишова, чтобы впоследствии обвинить в этом РБ или РФ. В данный момент полиция просто отрабатывает все возможные версии. Кстати, при любом самоубийстве версия убийства всегда отрабатывается. И поэтому заявление полиции, что они работают и над такой версией — не более чем процедурная вещь, а не подозрение в отношение того, что в смерти Шишова виноваты посторонние", – поясняет Андрей Бодров.

По его мнению, обстоятельства жизни последнего периода Шишова вполне могли подталкивать его и к суициду.

"В силу политической деятельности, он потерял возможность бывать в Беларуси, общаться там с друзьями, родственниками. Человек, по сути, жил в чужой для него стране. И мог испытывать достаточно глубокие душевные страдания, возможно, не видимые окружающим", – считает эксперт.

Он отмечает, что разумным для всех сторон было бы не делать поспешных выводов, не использовать трагедию для продвижения своих месседжей, а дождаться результатов расследования.

"С другой стороны, исходя из последних событий, вполне можно ожидать, что результаты следствия могут быть подкорректированы в нужную сторону для потребностей идеологической войны. Справедливость и порядок на данный момент – это, увы, не о нашей стране, – резюмирует Андрей Бодров. – Достаточно посмотреть на ситуацию вокруг экс-судьи Чауса. За ним, как за зайцем, гоняются противоборствующие стороны — каждая в своих политических интересах, а не для восстановления справедливости".

В стандартный распорядок дня суицид никак не вяжется

Политический эксперт Дмитрий Воронков считает, что вероятность убийства Шишова близка к 100%, поскольку отсутствует мотив для суицида и сама хронология событий не демонстрирует каких-то депрессионных настроений у погибшего.

"Скорее наоборот, ведь он пропал, когда пошел на ежедневную пробежку. То есть, стандартный распорядок дня, суицид сюда никак не вяжется, – поясняет эксперт. – Ситуация неоднозначная. С одной стороны, это мог быть бы белорусский след с целью дискредитировать Украину, как бы подчеркивая, таким образом, вымышленные враждебные настроения нашей страны к Беларуси. А также образ нации-"карателей", что выгодно в политическом свете и для России. С другой стороны, стоит учитывать, что "Белорусский Дом" – это некоммерческая общественная организация, которая помогает гражданам РБ, покинувшим страну и пострадавшим от политических преследований. Т.е. оппозиционная к "бацьке". Соответственно, тень автоматически падает на Лукашенко. И идти на такой шаг было бы недальновидно с его стороны, поскольку это откровенная самодискредитация. Учитывая это, нельзя отметать и украинский след".

По мнению Дмитрия Воронкова, нужно дождаться каких-то подробностей, выводов следствия, прежде чем более глубже анализировать и выдвигать версии относительно того, кто и почему приложил руку (и приложил ли) к смерти Шишова.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Евросоюзе отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова.





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