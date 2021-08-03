В Евросоюзе отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова

В Европейском Союзе отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине". Об этом сообщает издание РБК-Украина.

Смерть Виталия Шишова в Киеве. Фото: TELEGRAM БДУ

Как стало известно, сегодня, 3 августа, в киевском парке был обнаружен повешенным Виталий Шишов. На данный момент некоторые из европарламентариев уже отреагировали на данное происшествие и высказали свое мнение.

Так, например литовский евродепутат Петрас Аустревичюс сообщил на своей официальной странице в социальной сети Twitter, о том, что данный инцидент является актом терроризма.





Также свое мнение высказала и немецкий депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон. Она опубликовала пост в своём Twitter-аккаунте и написала, что "Лукашенко убивает собственных граждан".

Для справки: сегодня, 3 августа, в одном из киевских парков был обнаружен труп пропавшего накануне Виталия Шишова. Он был найден повешенным. Рядом с его бездыханным телом сотрудники правоохранительных органов обнаружили его смартфон и личные вещи. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

"Белорусский дом в Украине" — общественная организация, что помогает гражданам Беларуси, которые покинули страну и пострадали от политических преследований.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в "Беларусском доме в Украине" сообщили, что их глава Виталий Шишов утром 2 августа вышел на пробежку в Киеве и пропал. Сообщается, что его телефон отключен от отслеживания местоположения через гугл-аккаунт, а часов и фитнес-браслета при нем не было. По вышкам его телефон отследили, но отмечают большой квадрат поисков. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал информировал о том, что "Комментарии" разбирались, почему Лукашенко открыл границы для нелегалов, в чём причины санкций ЕС и как ситуация может развиваться дальше.

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