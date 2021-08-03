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Главная Новости Общество происшествия В Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине
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В Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине

Активисты вызвали полицию и позвонили в СБУ

сегодня, 05:00
Автор:

Ольга Чародий

В Беларусском доме в Украине сообщили, что их глава Виталий Шишов утром 2 августа вышел на пробежку в Киеве и пропал. Об этом сообщает telegram-канал БДУ.

В Киеве исчез глава Беларусского дома в Украине

Виталий Шишов (фото из открытых источников)

"Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно. Больше на связь он не выходил. Мы прочесали массив, где он обычно совершал пробежки, но никаких следов Виталия не обнаружили", — говорится в сообщении.

Сообщается, что полиции сообщили, а на место отправили кинолога. Upd. Вечером в Беларусском доме в Украине сообщили все, что узнали за день. Итак, на камерах зафиксировано, как Шишов выходил из дома на пробежку в 9 утра, а в 10 должен был вернуться.

 Сообщается, что его телефон отключен от отслеживания местоположения через гугл-аккаунт, а часов и фитнес-браслета при нем не было. По вышкам его телефон отследили, но отмечают большой квадрат поисков. Активисты вызвали полицию и позвонили в СБУ, написали заявление, оповестили Погранслужбу и Нацполицию.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская прибыла в Соединенные Штаты Америки (США). Там ее ожидают во всех ключевых госучреждениях Вашингтона. Накануне Тихановская встретилась с белорусской громадой США. К чему может привести этот визит, как он может отразиться на ситуации в Беларуси, как может действовать Тихановская? Эксперты оценили для портала "Комментарии". Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан уверен, что ситуация со Светланой Тихановской и её международной деятельностью является частью геополитического противоборства между Западом и РФ.




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Источник: Віталій Шишов (фото з відкритих джерел)
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