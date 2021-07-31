"Служу России и Путину". В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим

В Киеве в Оболонском районе мужчина открыл огонь из окна по прохожим. Он нецензурно ругался и называл прохожих "хохлами". Кроме того, он заявлял, что служит "России-матушке и во имя Путину". Об этом сообщили в патрульной полиции.

Стрелку было 23 года. Фото: Антикор

Сотрудникам уголовного розыска Оболонского управления полиции и патрульным удалось вычислить правонарушителя. они прибыли к нему домой. Молодой человек правоохранителям заявил, что это была такая "шутка" и он "не очень понимал, что говорит". Он говорит, что хотел, чтобы получилось "смешно".

Правоохранители сообщили, что стрелка зовут Дмитрий Донченко, ему 23 года, родом из Донецка.

Полицейские задержали нарушителя.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Львовской области возле населенного пункта Запросов на трассе Киев — Чоп нарушитель ПДД стрелял в полицейских при задержании. Водитель Chevrolet проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Патрульные дали знак остановиться, но тот только ускорился. После этого началась погоня.



Во время побега водитель совершил ДТП, но все равно продолжал убегать от копов. Вскоре его авто застряло в поле и он остановился. Нарушитель вышел из машины с ружьем и угрожал стрельбой, требуя дать ему уйти. Злоумышленник один раз выстрелил вверх и дважды — в направлении копов.

Как писали "Комментарии", полицейские задержали подозреваемого в совершении убийства в Шевченковском районе Харькова. Нападавшим оказался 50-летний мужчина. Отметим, жертвой убийства на ул. Отакара Яроша в Харькове стал известный ювелир Александр Чепурных, которому принадлежало частное предприятие "Пантера". Об этом сообщают харьковские паблик. По другим данным, жертва упала от рук самого Чепурных.



Напомним, в Харькове на пороге супермаркета застрелили человека . ЧП произошло на улице Отакара Яроша, у ЖК Ультра.







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