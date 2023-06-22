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Скандал в Тайване: воспитатели давали детям психоактивные вещества

Работники детского сада давали детям труднодоступные лекарства со снотворно-седативным эффектом.

22 июня 2023, 11:00
Автор:
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Slava Kot
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Родители детей обвинили воспитателей дошкольного учебного заведения Бареона в Тайване. Оказалось, что работники частного учреждения давали детям успокаивающие сиропы от вызывающего зависимость кашля. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Скандал в Тайване: воспитатели давали детям психоактивные вещества

Воспитатели детского сада в Тайване давали психоактивные вещества. Фото из открытых источников

Полиция отреагировала на обращения родителей, обеспокоившихся необычными симптомами своих детей после посещения детсада. В частности, у них наблюдались резкие перепад настроения и судороги. После проведения экспертиз оказалось, что в организме учащиеся находятся психоактивные элементы фенобарбитала и бензодиазепинов. Пока не понятно, почему детям давали труднодоступные лекарства. Вероятно, это было сделано из-за их успокаивающих свойств.


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Директора детсада Бареон и пятерых воспитателей арестовали. Кроме того, одну из воспитательниц подозревают в избиении детей. Частное заведение обязались закрыть и уплатить штраф в размере 150 тыс. тайваньских долларов (180 тыс. грн).

Родители жалуются на то, что власти Тайваня медленно отреагировали на их жалобы, ведь первые сообщения поступали в апреле и мае. Они вышли на протесты и критикуют бездействие мэра Нового Тайбэя Хоу Ю-И, который является членом оппозиционной силы "Гоминьдан". Гнев родителей распространился и за пределы улиц, в соцсети и Google-отзывах. Один из пользователей в отзывах заведения написал, что "это детский сад, где малышам дают наркотики".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трагедии в Италии, когда отец оставил ребенка в запертой машине.

Также "Комментарии" писали, что четверо детей смогли выжить в лесах Амазонки после авиакатастрофы.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2023/jun/21/taiwan-kindergarten-teachers-accused-drugging-children
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