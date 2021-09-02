Синоптики рассказали, когда в страну вернется тепло

Вернется ли в Украину ласковое сентябрьское солнце и бабье лето? Об этом информируют земляков синоптики на ресурсе Gismeteo. Они говорят, что погода в нашей стране снова будет другой. Отступит резкое похолодание, которое наступило одновременно с антициклоном.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Далее, в начале сентября, столбик термометра будет медленно подниматься. Станет немного теплее, как говорят прогнозисты, будут скромные осенние температуры -+ 13 +15 градусов по стране, немного теплее на юге, +17+ 20.

Хорошо потеплеет уже с 8 сентября: температура повысится, и до середины сентября ожидаются+ 16 +23 градуса, на юге до +25 тепла.

Какой будет погода, в пятницу, 3 сентября. В нашей стране будет свежо, зато солнечно и без надоедливого всем дождя.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Украину накроют град и шквалы. Украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях. В частности, в понедельник, 30 августа, погода может ухудшиться до конца дня, а ночью в некоторых областях ожидаются грозы, град и шквалы. Нелетная погода может продержаться и ночью, 31 августа.

Ранее мы сообщали о том, что какой была погода в последние летние дни . Какими будут последние дни лета? Все мы сожалеем, что лето так быстро проходит, хочется еще тепла и солнца. Работники Украинского гидрометцентра обнадеживают: будет и тепло, и солнце. Но — недолго и не по всей стране. На юге и юго-востоке будет по-летнему солнечно, даже жарко. Повышение температуры начнется уже 29 августа. Такая сухая и жаркая погода будет до самого конца лета, радуя отдыхающих.

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