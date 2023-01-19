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Шок: мужчина пропитывал мармеладных мишек наркотиками (ВИДЕО)

Злоумышленника задержали и взяли под стражу. На днях он должен предстать перед судом.

сегодня, 02:15
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Автор:

Анна Нестерова

Вопиющий инцидент произошел в израильском городе Нетивот, где полицейским удалось разоблачить незаконную деятельность местного жителя. Сообщается, что 37-летний мужчина хранил у себя дома пластиковые ведра заполненные разноцветными мармеладными мишками. И все бы ничего, но детские сладости содержали в себе наркотические вещества. Как оказалось, злоумышленник целенаправленно окунал их в специальный раствор каннабиса. Это делалось для того, чтобы детские сладости впитали в себя наркотик.

Шок: мужчина пропитывал мармеладных мишек наркотиками (ВИДЕО)

Опасные мармеладные мишки/ Иллюстрационное фото

Всего было обнаружено и изъято 18 пластиковых ведер с мармеладом. Общий вес "одурманенных" сладостей составил более 250 килограмм, так как в каждом ведре находилось около 15 килограмм желейных мишек. В ходе обыска другие наркотические вещества в доме мужчины обнаружены не были.

Шок: мужчина пропитывал мармеладных мишек наркотиками (ВИДЕО) - фото 2

С какой целью злоумышленник насыщал сладости наркотическим экстрактом и куда впоследствии собирался их девать — не известно. На данный момент он дает показания. По данному факту продолжается всестороннее расследование.

Ранее "Комментарии" писали: В Израиле над детским садом обнаружили грандиозную нарколабораторию (ФОТО)В центральном районе Израиля правоохранители провели спецоперацию в результате которой было обнаружено две квартиры, которые были переоборудованы под огромные нарколаборатории. Владельцы подпольных нарколабораторий были задержаны. 

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