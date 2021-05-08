Сепаратистская ботоферма готовила провокации в Одесской области

Служба безопасности Украины рассекретила и обезвредила сеть "ботоферм" и интернет-агитаторов, которые готовили провокации в Одесской области, а также подстрекали местных жителей к противоправным действиям. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Ботоферма - фото из открытых источников

По информации правоохранителей, пятеро жителей Одессы проводили интернет-агитацию с призывами украинцев к сепаратизму, продвигали в сети фейковую информацию и осуществляли съемки для пропагандистских сюжетов, которые, в том числе, должны были транслироваться российскими медиа.

Планировалось, что отснятые материалы должны создать напряженную общественно-политическую обстановку в регионе для дальнейшей ее дестабилизации в начале майских праздников.

Во время обысков у подозреваемых, работники СБУ изъяли трудовые книжки Российской Федерации, паспорта для наград так называемого "Евразийского Союза" и другие пропагандистские материалы, которые собирались распространять в городе во время 9 мая.

Также оперативники одесского СБУ заблокировали работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

Напомним, что двум российским хакерам в США грозит до 20 лет лишения свободы за кибератаки на американские финансовые учреждения.

Добавим, что в апреле 2021 Служба безопасности Украины предотвратила масштабную кибератаку российских спецслужб на государственные сайты. Предполагалось, что завербован россиянами запорожский программист пришлет заранее подготовленный файл украинским чиновникам, что запустит в действие шпионские программы для похищения информации.

Также в апреле 2021 суд Соединенных Штатов Америки приговорил к 10 годам лишения свободы за хакерские атаки на крупные финансовые компании гражданина Украины.

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