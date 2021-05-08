logo
Русский Українська

BTC/USD

58489.36

ETH/USD

3529.58

LTC/USD

342.32

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Сепаратистская ботоферма готовила провокации в Одесской области
commentss НОВОСТИ Все новости

Сепаратистская ботоферма готовила провокации в Одесской области

Злоумышленники распространяли фейковую информацию, направленную на разжигание межнациональной розни

сегодня, 13:30
Автор:

Данило Матюха

Служба безопасности Украины рассекретила и обезвредила сеть "ботоферм" и интернет-агитаторов, которые готовили провокации в Одесской области, а также подстрекали местных жителей к противоправным действиям. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сепаратистская ботоферма готовила провокации в Одесской области

Ботоферма - фото из открытых источников

По информации правоохранителей, пятеро жителей Одессы проводили интернет-агитацию с призывами украинцев к сепаратизму, продвигали в сети фейковую информацию и осуществляли съемки для пропагандистских сюжетов, которые, в том числе, должны были транслироваться российскими медиа.

Планировалось, что отснятые материалы должны создать напряженную общественно-политическую обстановку в регионе для дальнейшей ее дестабилизации в начале майских праздников.

Во время обысков у подозреваемых, работники СБУ изъяли трудовые книжки Российской Федерации, паспорта для наград так называемого "Евразийского Союза" и другие пропагандистские материалы, которые собирались распространять в городе во время 9 мая.

Также оперативники одесского СБУ заблокировали работу "ботофермы". Она использовалась для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов.

Напомним, что двум российским хакерам в США грозит до 20 лет лишения свободы за кибератаки на американские финансовые учреждения.

Добавим, что в апреле 2021 Служба безопасности Украины предотвратила масштабную кибератаку российских спецслужб на государственные сайты. Предполагалось, что завербован россиянами запорожский программист пришлет заранее подготовленный файл украинским чиновникам, что запустит в действие шпионские программы для похищения информации.

Также в апреле 2021 суд Соединенных Штатов Америки приговорил к 10 годам лишения свободы за хакерские атаки на крупные финансовые компании гражданина Украины.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zneshkodyla-botofermu-ta-internetahitatoriv-yaki-khotily-destabilizuvaty-sytuatsiiu-v-odesi-pid-chas-travnevykh-sviat
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ