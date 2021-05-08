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20 лет тюрьмы: в США готовят приговор для российских хакеров

Двое россиян уже признали свою вину

сегодня, 12:30
Автор:

Данило Матюха

Группа восточноевропейских киберпреступников, половину из которых составляют граждане Российской Федерации, признали себя виновными в хакерских атаках на американские финансовые учреждения и физических лиц Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

20 лет тюрьмы: в США готовят приговор для российских хакеров

Российские хакеры - фото из открытых источников

Согласно информации американских правоохранительных органов, команда хакеров состояла из четырех человек: гражданина Эстонии Павла Стасси, литовца Александра Скородумова, а также Александра Гричишкин и Андрея Скворцова из России. Отмечается, что мошенники предоставляли своим "клиентам" услуги "пуленепробиваемого хостинга".

Киберпреступники терроризировали сервера американских компаний около восьми лет: с 2008 по 2015. Агенты Федерального бюро расследований утверждают, что за это время махинаторы успели нанести миллионные убытки экономике Соединенных Штатов.

Штасси, Скородумов и Гричишкин признались в своих преступлениях еще в начале 2021 года, а вчера, 7 мая, вину признал последний член команды Андрей Скворцов.

В Минюсте США сообщили, что каждому из обвиняемых грозит 20 лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле 2021 Служба безопасности Украины предотвратила масштабную кибератаку российских спецслужб на государственные сайты. Предполагалось, что завербован россиянами запорожский программист пришлет заранее подготовленный файл украинским чиновникам, что запустит в действие шпионские программы для похищения информации.

Также в апреле 2021 суд Соединенных Штатов Америки приговорил к 10 годам лишения свободы за хакерские атаки на крупные финансовые компании гражданина Украины.


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Источник: https://www.justice.gov/opa/pr/four-individuals-plead-guilty-rico-conspiracy-involving-bulletproof-hosting-cybercriminals
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