SaveФОП: в центре Киева проходит акция протеста (ФОТО)

Сегодня, 28 января, в столице Украины вновь проходят акции протеста под названием "SaveФОП". Об этом с места событий сообщает издание APnews.

Предприниматели вышли на акцию протеста в центре Киева - фото: из открытых источников

Участниками данной акции стали сотни предпринимателей и владельцев бизнеса из разных городов Украины. Каждый из них пытается добиться от власти сохранения упрощенной системы налогообложения и отчетности. Кроме того, предприниматели просят отменить ограничения для работы бизнеса во время карантина.

На Майдане Независимости, где сейчас проходит митинг, также замечены и стражи порядка. Хотя на сей раз их намного меньше, чем на прошлых подобных акциях. Известно, что к 12:00 начнется марш. Митингующие намерены в это время направиться в Верховную Раду, Конституционный Суд, представительство Европейского Союза в Украине, а также посольство США.

Напомним, что в середине декабря 2020 года, в центре Киева владельцы ФОПов также выходили на митинг. Сначала они бастовали у стен Парламента, после этого возле Офиса президента, а затем установили палатки на Майдане. Каждый из митингующих был против того, чтобы во время январского локдауна их бизнес стоял на месте из-за ограничений.

Один из организаторов сегодняшнего митинга в центре Киева рассказал, что с помощью данной акции протеста бизнесмены и предприниматели будут сегодня вновь пытаться привлечь к себе внимание власти.

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