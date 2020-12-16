ФОПы против власти: к чему приведет противостояние

В столице проходит акция протеста предпринимателей и представителей бизнеса. Бизнес бастовал против запрета на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантин, который украинская власть планирует вводить после рождественских праздников. Представители ФОПов сначала бастовали у стен Парламента, потом возле Офиса президента. Позже протестующие установили палатки на Майдане и продолжали пикетировать. Во время акции протеста полицейские начали демонтировать установленные протестующими палатки. О том, к чему может привести подобное противостояние и есть ли у предпринимателей шансы на победу рассказали украинские политологи.



"Происходящее — предвестник более серьезных конфликтов"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества (ЦИПГО) Виталий Кулик подчеркивает, что не просто поддерживает протесты ФОПов, но и принимает непосредственное участие в акциях.

"Среди участников протестов – разрозненные группы. И достичь консенсуса по поводу политической повестки — невозможно. Так что, хоть я сам принимаю участие в протестах (как ФОП), скептически настроен касательно конечного результата, — признался Виталий Кулик. — Задача максиму – отмена инициатив по фискализации деятельности ФОПов. Думаю, возможны какие-то уступки со стороны правительства и парламента. Но, скорее всего, будет или мораторий на введение кассовых аппаратов, или пересмотр некоторых несущественных позиций. Но вряд ли часть "слуг" и Кабмин откажутся от идеи тотальной фискализации работы ФОПов".

Учитывая, что эта угроза останется над мелким предпринимательством, директор ЦИПГО прогнозирует продолжение протестов.

Тем более, что локдаун, против которого также выступают предприниматели, отменять никто не собирается. А новые ограничения, уверен эксперт, станут контрольным выстрелом в голову для многих представителей бизнеса.

"Ограничения, запреты, давление будут оставаться, поддерживая протестную составляющую, — подчеркивает Виталий Кулик. – Напомню, что в свое время налоговый майдан предшествовал Революции Достоинства. Он закончился появлением новых общественных инициатив, способных на протест, на быструю мобилизацию, координацию и солидарность. Потом они стали организованными боевыми единицами на Евромайдане".

Поясняя позицию властей, которые, похоже, не понимают серьезности ситуации, эксперт отметил: "Власти не считают ФОПов силой. Мол, это просто мелкие лавочники, не способные на долгоиграющее противостояние. И вот тут они ошибаются. Недовольство будет расти, революционных сегментов становится всё больше… Происходящее сейчас — предвестник более серьезных социальных конфликтов. Если не нового Майдана".

"Протесты ФОПов — борьба за выживание"

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко подчеркивает, что власть не в состоянии наполнять бюджет за счет реальных производителей. Мощных предприятий почти не остались. А потому наши "рулевые" хотят компенсировать всё за счет увеличения налогообложения всех субъектов хозяйствования. В том числе — малого и среднего бизнеса.

"Кассовые аппараты, разного рода новые поборы фактически сведут предпринимательство к нулю. И нынешние протесты ФОПов — это, по сути, борьбы за выживание. К сожалению, есть подозрения, что к ним вряд ли прислушаются, — говорит Анатолий Пешко. – Беда еще и в том, что народ у нас зачастую не вникает в суть происходящего, в действия власти – законодательной и исполнительной. И пытается что-то изменить, когда ситуация уже практически необратима. Когда ставят перед фактом. А действовать нужно раньше".

Эксперт уверен, что нынешняя власть не нацелена на улучшение благосостояния украинцев, включая представителей малого бизнеса.

"Нет ни внятных стратегий, ни важных шагов для улучшения экономической ситуации. Такое впечатление, что происходят умышленные действия власти по развалу и экономики, и страны. Спланированные действия по четко отлаженной внешними игроками схеме. Нас просто выдавливают в страны третьего мира. Высасывают ресурсы. Теперь вот еще и на землю замахнулись… А народ и страну специально вгоняют в бедность. Чтобы взять, что хочется, по дешевке. С моей точки зрения, сейчас уже мало менять законы. Нужно менять эту власть и общие подходы к управлению государством", — резюмирует Анатолий Пешко.

Как сообщал портал "Комментарии", депутаты Верховной Рады приняли законопроект о фискализации ФЛП, который предусматривает отсрочку до 2022 года введение обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей.





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