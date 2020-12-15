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Главная Новости Общество происшествия На акции ФОПов трем полицейским разбили лица
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На акции ФОПов трем полицейским разбили лица

На акции ФОПов на Майдане независимости в Киеве пострадали трое полицейских. Им разбили лица во время демонтажа палаток, которые установили протестующие

сегодня, 21:39
Автор:

Ольга Чародий

В столице проходила акция протеста предпринимателей и представите бизнеса. Бизнес бастовал против запрета на предпринимательскую деятельность во время жесткого карантин, который  украинская власть  планирует вводить  после рождественских праздников. Представители ФОПов сначала  бастовали у стен Парламента, потом возле Офиса президента. Позже протестующие установили палатки на Майдане и продолжали пикетировать.  Во время акции протеста полисмены начали  демонтировать установленные протестующими палатки.

На акции ФОПов трем полицейским разбили лица

ФОТО: Из открытых источников

Между участниками акции и силовиками сразу начались столкновения,  были слышны взрывы виден дым. Как заявили в Министерстве внутренних дел, полиция демонтировала палатки, поскольку организаторы акции не предупреждали о том, что они будут установлены.

После того как сотрудники полиции убрали несколько палаток, силовики отошли от протестующих. Однако как стало позже известно,  что несколько мужчин  во время потасовки  нанесли повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали.

По данному факту открыто уголовное дело ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, "Комментарии" писали, что депутаты Верховной Рады приняли законопроект о фискализации ФЛП, который предусматривает отсрочку до 2022 года введение обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей. Законопроект №4439-д предусматривает перенесение на 2022 год обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/37238__Pravoohoronci_demontuvali_vstanovleni_na_Maydani_Nezalezhnosti_nameti.htm
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