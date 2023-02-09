Самые смертоносные землетрясения в истории человечества

6 февраля в Турции, Сирии и еще нескольких странах произошло несколько мощных землетрясений. По состоянию на 9 февраля количество жертв превысило более 12 тыс. погибших. Поисковые работы продолжаются, и предварительно количество смертей от толчков земли может дойти до отметки 20 тыс. Однако в истории человечества становились гораздо более смертоносные землетрясения. О 10 самых смертоносных из них сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на проект Our World in Data.

Самые смертоносные землетрясения мира. Фото из открытых источников

Какие землетрясения в мире были самыми смертоносными?

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10. Большое кантонское землетрясение

Землетрясение в Японии произошло 1 сентября 1923 года в регионе Канто. Сила землетрясения составила 7,9 балла по шкале Рихтера. В результате катастрофы погибли 143 тыс. человек. Землетрясение разрушило половину кирпичных построек и 10% армированных. Мощный толчок вызвал цунами высотой около 12 метров, а также пожары и торнадо.

9. Двинское землетрясение

893 произошло землетрясение вблизи города Двин, Армения. По оценкам ученых, погибло около 150 тыс. человек, а во всем городе осталось всего 100 целых зданий.

8. Землетрясение в Гансю

В Китае в 1920 году было зафиксировано землетрясение силой 8,3 балла по шкале Рихтера. Пострадали 7 провинций Китая, было разрушено большое количество домов. В общей сложности погибли 200 тыс. человек, еще около 20 тыс. человек погибли дополнительно, ведь потеряли дома перед наступлением холодной зимы.

7. Землетрясение в Домгане

По оценкам, зона повреждения землетрясения в иранском округе Дамган составила 350 км. От землетрясения 856 года, которое имело силу 7,9 балла, погибло более 200 тыс. человек. Из-за значительных разрушений несколько городов прекратило свое существование.

6. Землетрясение в Индийском океане

Одно из самых мощных землетрясений в истории человечества произошло в 2014 году у побережья Суматры, Индонезия. Его сила составила 9,1 балла по шкале Рихтера. Землетрясение в океане образовало большие волны, высотой около 30 метров, нанесшие удар по 14 странам региона. Всего от землетрясения погибли 228 тыс. человек.

5. Землетрясение в Гяндже

В 1139 году произошло землетрясение вблизи азербайджанского города Гянджа. Ориентировочные потери составили 230 тыс. человек.

4. Землетрясение в Таншане

В Китае часто происходят землетрясения. Один из них в 1976 году привел к гибели 243 тыс. китайцев. Дома были спроектированы без учета сейсмической активности, что привело к большим потерям. В Регионе было разрушено 85% зданий.

3. Землетрясение в Антакья

В 525 году на юге Турции произошло землетрясение силой в 7 баллов и привело к гибели 250 тыс. человек. Эпицентр землетрясения находился неподалеку от землетрясения, произошедшего в стране 6 февраля. Еще одно масштабное землетрясение в Турции привело к 260 тыс. смертей, он состоялся в том же городе Антакья, но в 115 году. Несколько античных городов были полностью разрушены.

2. Землетрясение на Гаити

В 2010 году на Гаити произошло самое трагическое землетрясение в современной истории человечества. Подземные толчки силой в 7 баллов привели к гибели около 316 тысяч человек. Страна до сих пор не смогла преодолеть гуманитарный кризис.

1. Землетрясение в Шенси

Самое смертоносное землетрясение в истории человечества произошло в 1556 году в Китае. В результате землетрясения пострадало 97 округов страны. В общей сложности территория поражения составила 800 км. Погибли около 830 тыс. человек, что по некоторым данным составляет около 60% населения. Катастрофические потери объясняют обрушившимися в результате мощного землетрясения пещерными поселениями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о репортере, который в прямом эфире убегал от обрушения дома.

Также "Комментарии" опубликовали карту с местами наиболее вероятных землетрясений в Европе.