kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 13.10.2020

BTC/USD

11465.17

ETH/USD

383.27

LTC/USD

50.10

НБУ 13.10.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.50

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Самосожжение на Крещатике: известна личность и настоящие мотивы пострадавшего
commentss НОВОСТИ Все новости

Самосожжение на Крещатике: известна личность и настоящие мотивы пострадавшего

У мужчины ожоги 98 процентов тела и минимальные шансы на жизнь, - СМИ

сегодня, 10:43
Автор:

Виолетта Комаровская

Самосожжение в центре Киева в воскресенье, 11 октября, совершил ветеран АТО Николай Микитенко. Его товарищи опровергли версию о том, что мужчину подтолкнула к суициду несчастливая любовь. Об этом сообщают "Факты". 

Самосожжение на Крещатике: известна личность и настоящие мотивы пострадавшего

Николай Микитенко. Фото: facebook.com/vidsich

49-летний ветеран АТО с позывным Ворон поджег себя на Крещатике в ночь на 11 октября. Незадолго до этого он оставил сообщение на своей странице в Facebook

"Думаю сейчас, как же буду гореть?! ... как и Василий Стус?! Хватит ли мне сил доказать, что Украина превыше всего. Меня все достало! Побратимы, выходите, берите оружие в руки и защищайте нашу Украину", — написал ветеран. 

Товарищи пострадавшего уверяют, что ни о какой несчастной любви не могло быть и речи. Николай — семейный человек. У него есть жена и дочь, которая работает в военном лицее имени Ивана Богуна. 

Николай Микитенко пошел на фронт добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях под Славянском. После ранения около горы Карачун получил инвалидность, но все равно вернулся после лечения на фронт. 

Доброволец был не доволен тем, как президент Владимир Зеленский относился к бойцам, защищающим Украину на передовой, и часто публично критиковал его за это. Отправляясь на Крещатик, военный надел свою форму и все ордена. 

"Здесь речь идет о сугубо политических мотивах. Он не согласен со стратегией власти, с разведением войск и ползучей российской оккупацией. Поверьте, он понимал, что он делает. Он не пытался потушить себя. Это сделала молодежь, которая проходила мимо. Они толкнули его в фонтан", — рассказала дочь пострадавшего журналистам "Суспильного". 

По состоянию на вечер, 12 октября, военный был в больнице без сознания. У него ожоги 98% тела. И врачи почти не дают шансов на жизнь.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России акт самосожжения совершила главный редактор оппозиционного издания. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ