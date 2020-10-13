Самосожжение на Крещатике: известна личность и настоящие мотивы пострадавшего

Самосожжение в центре Киева в воскресенье, 11 октября, совершил ветеран АТО Николай Микитенко. Его товарищи опровергли версию о том, что мужчину подтолкнула к суициду несчастливая любовь. Об этом сообщают "Факты".

Николай Микитенко. Фото: facebook.com/vidsich

49-летний ветеран АТО с позывным Ворон поджег себя на Крещатике в ночь на 11 октября. Незадолго до этого он оставил сообщение на своей странице в Facebook.

"Думаю сейчас, как же буду гореть?! ... как и Василий Стус?! Хватит ли мне сил доказать, что Украина превыше всего. Меня все достало! Побратимы, выходите, берите оружие в руки и защищайте нашу Украину", — написал ветеран.

Товарищи пострадавшего уверяют, что ни о какой несчастной любви не могло быть и речи. Николай — семейный человек. У него есть жена и дочь, которая работает в военном лицее имени Ивана Богуна.

Николай Микитенко пошел на фронт добровольцем в 2014 году. Участвовал в боях под Славянском. После ранения около горы Карачун получил инвалидность, но все равно вернулся после лечения на фронт.

Доброволец был не доволен тем, как президент Владимир Зеленский относился к бойцам, защищающим Украину на передовой, и часто публично критиковал его за это. Отправляясь на Крещатик, военный надел свою форму и все ордена.

"Здесь речь идет о сугубо политических мотивах. Он не согласен со стратегией власти, с разведением войск и ползучей российской оккупацией. Поверьте, он понимал, что он делает. Он не пытался потушить себя. Это сделала молодежь, которая проходила мимо. Они толкнули его в фонтан", — рассказала дочь пострадавшего журналистам "Суспильного".

По состоянию на вечер, 12 октября, военный был в больнице без сознания. У него ожоги 98% тела. И врачи почти не дают шансов на жизнь.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в России акт самосожжения совершила главный редактор оппозиционного издания.

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