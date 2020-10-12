Самосожжение на Крещатике: выяснилось, почему киевлянин облил себя бензином и поджег

Вчера около 3:30 ночи киевлянин, стоя на Крещатике, совершил акт самосожжения. 49-летнего мужчину с 85% ожогами тела увезла скорая, которую вызвали случайные свидетели трагедии. Позже выяснилось, что жуткий поступок киевлянин совершил из-за неразделенной любви, пишет Telegram-канал MDK Private.

Оказалось, что мужчина решил свести счеты с жизнью, так как не смог пережить расставание с женщиной. Он пришел на Крещатик с бензином, будучи в нетрезвом состоянии. От смерти его спасли случайные прохожие, которые столкнули горящего человека в фонтан с водой. Сейчас он борется за жизнь в столичной больнице.

Напомним, на Лиговском проспекте Санкт-Петербурга средь бела дня произошел акт самосожжения. Мужчина, на груди которого был плакат “С Днем рождения, господин президент!” (накануне лидер РФ Владимир Путин отметил 68-летие) поджег себя. Многие бросились спасать человека, другие же снимали происходящее на камеры мобильных. Очевидцы говорят, что когда мужчина горел, он выкрикивал фразу, что это подарок для Путина.

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