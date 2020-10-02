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В России главред оппозиционного издания совершила самосожжение

Спасти Ирину Славину так и не удалось

сегодня, 16:58
Автор:

Владимир Лавский

Главный редактор оппозиционного издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания Министерства внутренних дел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В России главред оппозиционного издания совершила самосожжение

По данным источника, спасти жизнь журналистки приехавшим на место врачам так и не удалось. 

Накануне представители спецслужб Российской Федерации провели у нее дома обыски. В предсмертном сообщении, которое она написала на своей странице в фейсбуке, сказала во всем винить Россию.

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", — заявила она. 


Как ранее сообщали "Комментарии", в Беларуси мужчина совершил самосожжение после победы Александра Лукашенко на выборах. 


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