В России главред оппозиционного издания совершила самосожжение

Язык
BTC/USD
10539.37
ETH/USD
344.63
LTC/USD
44.93
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.45
RUB/UAH
0.37
Владимир Лавский
Главный редактор оппозиционного издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания Министерства внутренних дел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным источника, спасти жизнь журналистки приехавшим на место врачам так и не удалось.
Накануне представители спецслужб Российской Федерации провели у нее дома обыски. В предсмертном сообщении, которое она написала на своей странице в фейсбуке, сказала во всем винить Россию.
Как ранее сообщали "Комментарии", в Беларуси мужчина совершил самосожжение после победы Александра Лукашенко на выборах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости