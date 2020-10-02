В России главред оппозиционного издания совершила самосожжение

Главный редактор оппозиционного издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя у здания Министерства внутренних дел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, спасти жизнь журналистки приехавшим на место врачам так и не удалось.

Накануне представители спецслужб Российской Федерации провели у нее дома обыски. В предсмертном сообщении, которое она написала на своей странице в фейсбуке, сказала во всем винить Россию.

"В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию", — заявила она.





Как ранее сообщали "Комментарии", в Беларуси мужчина совершил самосожжение после победы Александра Лукашенко на выборах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!