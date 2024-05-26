Самое сокровенное желание 28-летней девушки исполнилось: врачи сделали ей смертельную инъекцию

28-летняя девушка из Нидерландов Зорая тер Бик мертва. Она умерла на глазах своего парня во время процедуры эвтаназии, которую добивалась почти четыре года из-за психологических проблем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на нидерландские СМИ.



28-летняя Зорая тер Бик пошла на добровольную эвтаназию. Фото из открытых источников

Зорая тер Бик с детства страдала от хронической депрессии, тревоги, травм и расстройств личности. У нее также был аутизм. Девушка в системе здравоохранения Нидерландов прошла марафон лечения, который длился около десяти лет и оказался безрезультатным. По словам Зораи, она безнадежно страдала и никак не могла себе помочь, поэтому решилась на эвтаназию.

"У меня есть дом. Два веселых кота. И партнер, который очень любит меня, и я люблю его. У меня есть все. Но этого "всего" недостаточно, чтобы жить", — рассказала Зорая тер Бик.

6 лет назад Зорая начала носить жетон, указывавший, что в случае остановки сердца ее не нужно реанимировать. Почти 4 года назад девушка предприняла попытки получить разрешение на эвтаназию, которое в конце концов было согласовано в прошлом месяце.

После сообщений, что молодой девушке разрешили эвтаназию из-за психологических проблем, на Зораю вылился шквал критики. Кое-кто говорил, что она делает глупость, травил женщину указывая, что это спектакль, в то время как другие уважали выбор 28-летней девушки.

"Люди хотят видеть, что ты страдаешь. Что ты плачешь. Да, я делаю макияж и красиво одеваюсь, когда выхожу на улицу. Они видят, как я счастливо делаю свои дела, а не в те дни, когда я весь день лежу в кровати", — объясняла Зорая тер Бик.

Зорая тер Бик скончалась 22 мая в собственном доме после процедуры эвтаназии. Девушка сидела на диване рядом со своим парнем, когда врач сначала ввел ей успокаивающий препарат, а затем инъекцию, остановившую сердце девушки.

28-летняя Зорая тер Бик пошла на добровольную эвтаназию



Девушка имела на руках несколько татуировок, рассказывающих о ее жизни. Среди татуировок была книга с чистыми страницами. Перед смертью Зорая на ней сделала новую татуировку с надписью The End.

Если у вас есть суицидальные идеи, то вы можете получить помощь по номеру 7333 – это национальная круглосуточная горячая линия психологической поддержки по предотвращению суицидов LifeLine Ukraine.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге стран с наибольшим количеством самоубийств.

Также "Комментарии" писали о популярном комментаторе компьютерных игр, который оставил записку и совершил самоубийство на свой день рождения.