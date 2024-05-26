Самое сокровенное желание 28-летней девушки исполнилось: врачи сделали ей смертельную инъекцию

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Slava Kot
28-летняя девушка из Нидерландов Зорая тер Бик мертва. Она умерла на глазах своего парня во время процедуры эвтаназии, которую добивалась почти четыре года из-за психологических проблем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на нидерландские СМИ.
28-летняя Зорая тер Бик пошла на добровольную эвтаназию. Фото из открытых источников
Зорая тер Бик с детства страдала от хронической депрессии, тревоги, травм и расстройств личности. У нее также был аутизм. Девушка в системе здравоохранения Нидерландов прошла марафон лечения, который длился около десяти лет и оказался безрезультатным. По словам Зораи, она безнадежно страдала и никак не могла себе помочь, поэтому решилась на эвтаназию.
6 лет назад Зорая начала носить жетон, указывавший, что в случае остановки сердца ее не нужно реанимировать. Почти 4 года назад девушка предприняла попытки получить разрешение на эвтаназию, которое в конце концов было согласовано в прошлом месяце.
После сообщений, что молодой девушке разрешили эвтаназию из-за психологических проблем, на Зораю вылился шквал критики. Кое-кто говорил, что она делает глупость, травил женщину указывая, что это спектакль, в то время как другие уважали выбор 28-летней девушки.
Зорая тер Бик скончалась 22 мая в собственном доме после процедуры эвтаназии. Девушка сидела на диване рядом со своим парнем, когда врач сначала ввел ей успокаивающий препарат, а затем инъекцию, остановившую сердце девушки.
28-летняя Зорая тер Бик пошла на добровольную эвтаназию
Девушка имела на руках несколько татуировок, рассказывающих о ее жизни. Среди татуировок была книга с чистыми страницами. Перед смертью Зорая на ней сделала новую татуировку с надписью The End.
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