Российские снайперы активизировали свою деятельность на Донбассе: есть ли потери в ВСУ

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Данило Матюха
27 мая террористические войска на Донбассе прицельно обстреляли позиции украинских воинов вблизи населенного пункта Новотошковское. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".
Российский солдат - фото из открытых источников
Вследствие снайперского выстрела один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.
Военные отмечают, что на обстрел российско-оккупационных войск ВСУ открыли огонь в ответ.
Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка. Об этом также сообщили представителям ОБСЕ.
Напомним, что украинские разведчики обнаружили значительные поставки снайперского оружия для боевиков на Донбассе с территории Российской Федерации. По данным армейцев, кроме оружия, россияне завезли на неподконтрольные территории еще и партии боеприпасов. Также Министерство обороны располагает данными о том, что боевики развернули интенсивную кампанию по построению инженерных укреплений. Подробнее узнать о ситуации на Донбассе вы можете по ссылке.
Ранее "Комментарии" сообщали, почему в России считают, что Украина перебрасывает свою ответственность за ситуацию в восточных регионах на Кремль. Больше подробностей — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, как эксперты оценивают вероятность рассмотрения темы Донбасса на одном из всеукраинских референдумов. Информация о всех подводных камнях этого процесса — в статье.
Добавим, что в районе проведения операции Объединенных сил обстрелы по-прежнему не утихают. При этом фиксируется, что оккупанты всё чаще используют минометы, а 24 мая даже нанесли удар по жилому дому.
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