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Российские снайперы активизировали свою деятельность на Донбассе: есть ли потери в ВСУ

В результате обстрелов погиб украинский солдат

сегодня, 15:32
Автор:

Данило Матюха

27 мая террористические войска на Донбассе прицельно обстреляли позиции украинских воинов вблизи населенного пункта Новотошковское. Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Север".

Российские снайперы активизировали свою деятельность на Донбассе: есть ли потери в ВСУ

Российский солдат - фото из открытых источников

Вследствие снайперского выстрела один военнослужащий из состава операции Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение.

Военные отмечают, что на обстрел российско-оккупационных войск ВСУ открыли огонь в ответ.

Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка. Об этом также сообщили представителям ОБСЕ.

Напомним, что украинские разведчики обнаружили значительные поставки снайперского оружия для боевиков на Донбассе с территории Российской Федерации. По данным армейцев, кроме оружия, россияне завезли на неподконтрольные территории еще и партии боеприпасов. Также Министерство обороны располагает данными о том, что боевики развернули интенсивную кампанию по построению инженерных укреплений. Подробнее узнать о ситуации на Донбассе вы можете по ссылке.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему в России считают, что Украина перебрасывает свою ответственность за ситуацию в восточных регионах на Кремль. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как эксперты оценивают вероятность рассмотрения темы Донбасса на одном из всеукраинских референдумов. Информация о всех подводных камнях этого процесса — в статье

Добавим, что в районе проведения операции Объединенных сил обстрелы по-прежнему не утихают. При этом фиксируется, что оккупанты всё чаще используют минометы, а 24 мая даже нанесли удар по жилому дому.


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Источник: https://www.facebook.com/otupivnich/photos/a.311549176113049/845280329406595/
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