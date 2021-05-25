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Как Россия поддерживает вражеских снайперов на Донбассе: разведка

Террористы на Донбассе получили большую партию снайперского оружия от РФ

сегодня, 17:26
Автор:

Данило Матюха

Украинские разведчики обнаружили значительные поставки снайперского оружия для боевиков на Донбассе с территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как Россия поддерживает вражеских снайперов на Донбассе: разведка

Снайперы - фото из открытых источников

По данным армейцев, кроме оружия, россияне завезли на неподконтрольные территории еще и партии боеприпасов. По мнению разведчиков, такая "гуманитарная помощь" свидетельствует о попытке оккупантов усилить боевые возможности соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки войск террористов.

Также Министерство обороны располагает данными о том, что боевики развернули интенсивную кампанию по построению инженерных укреплений. Таким образом оккупанты увеличивают количество траншей и сообщений в жилых районах городов, которые находятся на границе фронта. В штабе ООС считают, что таким способом враг увеличивает территорию для безопасной работы своих снайперов и готовится к возможным боям в городских районах. 

Ранее "Комментарии" сообщали, почему в России считают, что Украина перебрасывает свою ответственность за ситуацию в восточных регионах на Кремль. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как эксперты оценивают вероятность рассмотрения темы Донбасса на одном из всеукраинских референдумов. Информация о всех подводных камнях этого процесса находится в нашей статье

Добавим, что в районе проведения операции Объединенных сил обстрелы по-прежнему не утихают. При этом фиксируется, что оккупанты всё чаще используют минометы, а 24 мая даже нанесли удар по жилому дому.


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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2021/05/25/zvedennya-pressluzhbi-minoboroni-ukraini-shhodo-obstanovki-v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil/
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