Как Россия поддерживает вражеских снайперов на Донбассе: разведка

Украинские разведчики обнаружили значительные поставки снайперского оружия для боевиков на Донбассе с территории Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Снайперы - фото из открытых источников

По данным армейцев, кроме оружия, россияне завезли на неподконтрольные территории еще и партии боеприпасов. По мнению разведчиков, такая "гуманитарная помощь" свидетельствует о попытке оккупантов усилить боевые возможности соединений и частей 1-го и 2-го армейских корпусов оперативной группировки войск террористов.

Также Министерство обороны располагает данными о том, что боевики развернули интенсивную кампанию по построению инженерных укреплений. Таким образом оккупанты увеличивают количество траншей и сообщений в жилых районах городов, которые находятся на границе фронта. В штабе ООС считают, что таким способом враг увеличивает территорию для безопасной работы своих снайперов и готовится к возможным боям в городских районах.

Ранее "Комментарии" сообщали, почему в России считают, что Украина перебрасывает свою ответственность за ситуацию в восточных регионах на Кремль. Больше подробностей — в нашем материале.

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Добавим, что в районе проведения операции Объединенных сил обстрелы по-прежнему не утихают. При этом фиксируется, что оккупанты всё чаще используют минометы, а 24 мая даже нанесли удар по жилому дому.





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