Резня на пляже: между украинцами и поляками в Варшаве разгорелся скандал

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на SuperExpress .

Массовая драка в Варшаве. Иллюстративное фото

Событие произошло 9 мая, в будни. В милицию поступило сообщение о стычке на пляже Понятувка. Там, сначала словесно, а потом и с кулаками сцепились украинцы и поляки. Все они были – в нетрезвом состоянии.

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"Мы задержали пять человек. Мы выясним обстоятельства, связанные с этим инцидентом", – отметили в полиции.

В результате конфликта, один человек получил два ножевых ранения. Еще один пострадавший попал в больницу с колото-резаными ранениями, двух других лиц, причастных к стычке, госпитализировали – с травмами лица и тела.

Ранее, в Польше произошел инцидент с летальным исходом с участием украинцев. Тогда, в драке из-за ревности в одной из квартир погибли двое мужчин. Правоохранители, на месте происшествия, обнаружили без сознания 25-летнюю женщину и 71 – летнюю женщину (ее бабушку) с многочисленными ножевыми повреждениями. А также двух уже не дышащих мужчин. Один из них – был бывшим мужем потерпевшей, другой – ее сожителем.

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