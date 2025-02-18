Reuters пришлось прекратить скандальную трансляцию с Майдана: что случилось



















Агентство Reuters прекратило вызвавшую резонанс онлайн-трансляцию с Майдана Незалежности. Об этом 18 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Чиновник заявил, что "мгновенно"обратился к правоохранителям, и это дало результат.

Reuters прекратила онлайн-трансляцию из центра Киева после вмешательства правоохранителей. Фото: скриншот / Reuters

"Относительно стрима одного из новостных агентств с Майдана Незалежности. Спасибо за реакцию общественности и медиа. Мгновенно обратился в соответствующие правоохранительные органы. Приведенные аргументы учтены, стрим прекращен", — написал Ткаченко.

Онлайн-трансляция Reuters в YouTube продолжалась чуть менее трех часов. Снятый за это время видеоматериал на момент публикации новости все еще доступен, но в конце ролика на экране появляется приписка: "Это живое событие закончилось".

Как сообщали "Комментарии", Reuters начало стим с Майдана утром 18 февраля. Об этом написали практически все украинские медиа, задаваясь вопросом, как агентству удалось получить разрешение на установку камеры. В период военного положения в Украине действуют ограничения на онлайн-трансляци.

Портал "Комментарии" писал , что тысячи камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, контролируемые китайским производителем. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли журналисты проекта "Схемы".

Напомним, в начале 2024 Министерство внутренних дел Украины анонсировало создание Единой системы видеомониторинга в стране. Эта инициатива предусматривает подключение тысяч камер видеонаблюдения, расположенных на дорогах и в местах общественного скопления, а в будущем и в учебных заведениях.

Основная цель этого проекта — обеспечение безопасности и порядка в общественных местах. Заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко пояснил, что завершение этого процесса было запланировано на конец 2022 года, однако из-за войны этого это не удалось сделать. К системе видеомониторинга подключают 50 тысяч камер, включая ранее ассоциированные с муниципальными системами "Безопасный город".