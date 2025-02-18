

















Одно из крупнейших мировых агентств Reuters установило камеру на гостинице Украина в Киеве и транслирует центр столицы в реальном времени. Пока неясно, как издание получило разрешение на это.

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"Вид на выдающийся Майдан Незалежности Киева.

Европейские лидеры, встретившиеся в Париже для экстренных переговоров, призвали увеличить расходы на усиление обороноспособности континента, но остались расколом по поводу идеи размещения миротворцев в Украине для поддержания любого мирного соглашения", – написали в Reuters.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что тысячи камер наблюдения в Украине передают информацию на серверы, контролируемые китайским производителем. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли журналисты проекта "Схемы".

Речь идет о камерах китайских компаний Hikvision и Dahua, активно используемых по всей стране. Журналисты провели эксперимент и вместе со специалистами установили, что более старые их модели более уязвимы к хакерским атакам. На взлом устройства 2015 года ушло около 15 минут. Отмечается, что и Hikvision, и Dahua, производящие эти камеры, частично принадлежат государственным компаниям Китая. Они могут быть связаны с коммунистической партией.

Журналисты обратили внимание, что китайские власти обязали компании предоставлять стране всю информацию, которую они считают необходимой для контрразведывательной деятельности. Так что Пекин может овладеть записями из украинских городов, прифронтовых регионов и стратегических предприятий, говорится в материале. Важно учесть тот факт, что в 2022 году в США обе компании Dahua и Hikvision, а также их государственных совладельцев China Mobile и CETC признали китайскими военными компаниями. Кроме того, и Dahua, и Hikvision продолжают работать в России. Только в 2022 году первая уплатила более 70 млн. рублей налогов.

Обе компании в 2023 году были внесены Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК) в перечень международных спонсоров войны. Учитывая факт сотрудничества Пекина и Москвы, существует риск передачи информации с этих устройств непосредственно Москве. В правоохранительных органах "Схемам" уточнили, что именно камеру Hikvision производства 2016 сломали россияне во время атаки по Киеву 2 января.