Растрата миллионных средств вкладчиков: СБУ подозревает экс-главу Правления одного из банков

Сотрудники службы безопасности Украины объявили о подозрении бывшему главе Правления одного из коммерческих банков страны. Топ-менеджер подозревается в растрате миллионных средств вкладчиков банка. Данную информацию обнародовали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

СБУ подозревает экс-главу Правления банка в растрате средств вкладчиков - фото из открытых источников

По данным следствия, экс-главой Правления была разработана незаконная схема вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Подозреваемый потратил денежные средства из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком предприятий.

В ходе расследования выяснилось, что действия фигуранта привели к многомиллионным убыткам вкладчиков, а именно к более 20 миллионов.

В Службе безопасности сообщали, что бывший глава подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее Молдавская JET4U SRL и португальская JET4U LDA авиакомпании попали под санкции от Службы безопасности Украины. Им запрещены любые маневры в воздушном пространстве государства. К таким ограничениям пришлось прибегнуть из-за постоянного оформления перелетов упомянутыми иностранными компаниями в Российскую Федерацию, а также на украинские территории, которые сейчас находятся в оккупации (АР Крым).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Национальной полиции обнародовали информацию об убийстве новорожденного ребенка матерью. По данным следствия, женщина завернула младенца в пакет, а затем поместила его в морозильную камеру.









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