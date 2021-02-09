Родила и положила в морозилку: в Ровенской области женщину подозревают в убийстве ребенка

В Национальной полиции обнародовали информацию об убийстве новорожденного ребенка матерью. По данным следствия, женщина завернула младенца в пакет, а затем поместила его в морозильную камеру. Также известно, что женщина не становилась на учет в больницу и рожала дома.

В Ровенской области женщину подозревают в убийстве ребенка - фото из открытых источников

По официальным данным, 9 февраля в полицию поступило сообщение из Дубровицкой районной больницы. В приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя женщина, которая, как выяснилось, родила в домашних условиях.

Сотрудники полиции смогли установить, что 8 февраля около 2:30 у женщины началась родовая деятельность, а по словам ее самой, срок беременности был семь месяцев.

Жительница родила самостоятельно, и перерезав ребенку пуповину, завернула новорожденного в полотенце и в пакет, который отправила в морозилку. Как утверждает сама роженица, ребенок родился уже мертвым. По словам женщины, после родов у нее открылось сильное кровотечение, поэтому ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

В доме, где рожала жительница, правоохранители обнаружили тело умершей новорожденной девочки. Сейчас его отправили на экспертизу, которая сможет установить реальную причину смерти ребенка.

Если вину роженицы докажут, ей может грозить наказание по статье умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка — срок ограничения свободы до пяти лет. Известно, что женщине также назначили психиатрическую экспертизу.

Ранее "Комментарии" сообщали, что 7 февраля было вручено подозрение в истязании двум полицейским. Они являлись участковыми одного из отделений полиции в Черкасской области.

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