Били железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках

Согласно информации, обнародованной в пресс-службе Государственного Бюро расследований, 7 февраля было вручено подозрение в истязании двум полицейским. Они являлись участковыми одного из отделений полиции в Черкасской области.

Двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках - фото из открытых источников

"По данным следствия, 6 февраля 2021 в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции. Установлено, что накануне мужчины доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству", — сказано в сообщении.

По официальным данным, пострадавший мужчина, его брат и товарищ находились в одном из гаражных кооперативов в городе Городище, куда позже прибыли оперативные сотрудники. Они доставили потерпевшего в участок, где двое ранее упомянутых участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного их совершения мужчиной.

Дабы получить признание в совершении вышеупомянутых преступлений, сотрудники полиции, находясь в служебном кабинете, начали избивать мужчину. Сообщается, что о потерпевшего даже сломали железный стул.

Однако на этом избиения не прекратились, участковые надели гражданину наручники и начали наносить удары, в том числе и шлангом от огнетушителя по голове, телу и лицу.

В результате случившегося, у пострадавшего диагностировали телесные повреждения: ушиб мягких тканей лица, головы и спины, травматическое удаление зубов, расположенных в верхней челюсти.



Также сообщается, что подозреваемых по делу пыток полицейских, а также руководителей полицейского отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.

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