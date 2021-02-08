Били железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках

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Елизавета Черных
Согласно информации, обнародованной в пресс-службе Государственного Бюро расследований, 7 февраля было вручено подозрение в истязании двум полицейским. Они являлись участковыми одного из отделений полиции в Черкасской области.
Двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках - фото из открытых источников
По официальным данным, пострадавший мужчина, его брат и товарищ находились в одном из гаражных кооперативов в городе Городище, куда позже прибыли оперативные сотрудники. Они доставили потерпевшего в участок, где двое ранее упомянутых участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного их совершения мужчиной.
Дабы получить признание в совершении вышеупомянутых преступлений, сотрудники полиции, находясь в служебном кабинете, начали избивать мужчину. Сообщается, что о потерпевшего даже сломали железный стул.
Однако на этом избиения не прекратились, участковые надели гражданину наручники и начали наносить удары, в том числе и шлангом от огнетушителя по голове, телу и лицу.
В результате случившегося, у пострадавшего диагностировали телесные повреждения: ушиб мягких тканей лица, головы и спины, травматическое удаление зубов, расположенных в верхней челюсти.
Также сообщается, что подозреваемых по делу пыток полицейских, а также руководителей полицейского отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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