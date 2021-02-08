logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 08.02.2021

BTC/USD

43081.98

ETH/USD

1714.83

LTC/USD

162.28

НБУ 08.02.2021

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Били железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках
commentss НОВОСТИ Все новости

Били железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках

В результате действий сотрудников полиции, у пострадавшего диагностировали телесные повреждения: ушиб мягких тканей лица, головы и спины, травматическое удаление зубов верхней челюсти

сегодня, 18:45
Автор:

Елизавета Черных

Согласно информации, обнародованной в пресс-службе Государственного Бюро расследований, 7 февраля было вручено подозрение в истязании двум полицейским. Они являлись участковыми одного из отделений полиции в Черкасской области.

Били железным стулом: двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках

Двух полицейских из Черкасской области подозревают в пытках - фото из открытых источников

"По данным следствия, 6 февраля 2021 в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции. Установлено, что накануне мужчины доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству", — сказано в сообщении. 

По официальным данным, пострадавший мужчина, его брат и товарищ находились в одном из гаражных кооперативов в городе Городище, куда позже прибыли оперативные сотрудники. Они доставили потерпевшего в участок, где двое ранее упомянутых участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного их совершения мужчиной.

Дабы получить признание в совершении вышеупомянутых преступлений, сотрудники полиции, находясь в служебном кабинете, начали избивать мужчину. Сообщается, что о потерпевшего даже сломали железный стул.

Однако на этом избиения не прекратились, участковые надели гражданину наручники и начали наносить удары, в том числе и шлангом от огнетушителя по голове, телу и лицу. 

В результате случившегося, у пострадавшего диагностировали телесные повреждения: ушиб мягких тканей лица, головы и спины, травматическое удаление зубов, расположенных в верхней челюсти.

Также сообщается, что подозреваемых по делу пыток полицейских, а также руководителей полицейского отделения отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Тернополе обстреляли ребенка, который катался на санках возле школы. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dbr.gov.ua/news/pobittya-zaliznim-stilcem-ta-shlangom-vid-vognegasnika-dvoh-cherkaskih-policejskih-pidozryuyut-u-katuvanni
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ