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СБУ наложила санкции на авиакомпании, летающие в РФ и Крым

Самолеты нескольких иностранных авиакомпаний прекращают полеты над Украиной

сегодня, 14:20
Автор:

Вечканова Елена

Молдавская JET4U SRL и португальская JET4U LDA авиакомпании попали под санкции от Службы безопасности Украины. Им запрещены любые маневры в воздушном пространстве государства. Информацию обнародовала пресс-служба СБУ.

СБУ наложила санкции на авиакомпании, летающие в РФ и Крым

Авиакомпании Молдовы и Португалии попали под украинские санкции. Фото: Private Get Catering

К таким ограничениям пришлось прибегнуть из-за постоянного оформления перелетов упомянутыми иностранными компаниями в Российскую Федерацию, а также на украинские территории, которые сейчас находятся в оккупации (АР Крым). Конечно, деятельность авиаорганизаций была проанализирована, что доказало — работают они с нарушением действующего законодательства Украины.

"Приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, блокирование активов", — именно такие санкции применены к авиакомпаниям Молдовы и Португалии, отмечается на официальном сайте СБУ.

Возможность прекратить введенные ограничения есть, даже две. В первом варианте Россия должна вернуть Украине аннексированный Крым, во втором — по решению ЕСПЧ возместить все нанесенные через аннексию полуострова убытки.

По информации СМИ, услугами именно этих иностранных авиакомпаний пользовались политики Тарас Козак и Виктор Медведчук. Последний, несмотря на запрет прямых перелетов между Украиной и Российской Федерацией, часто путешествовал чартером в Москву. Вероятно, именно учитывая постоянные нарушения в Украине ввели отдельные санкции, запрещающие Козаку и Медведчуку пользоваться частными самолетами. Авиационная техника, которая находится в их собственности, не имеет права подниматься в воздушное пространство Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине решением СНБО заблокированы телеканалы "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK". Представители партии "ОПЗЖ" убеждены, что это наступление на свободу слова. Одним из вариантов изменения ситуации они рассматривают передачу прав собственности журналистам, работающим на каналах.


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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/z-initsiatyvy-sbu-vvedeno-sanktsii-proty-aviakompanii-kotri-litaiut-do-aeroportiv-derzhavyahresora-rf
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