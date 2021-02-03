СБУ наложила санкции на авиакомпании, летающие в РФ и Крым

Молдавская JET4U SRL и португальская JET4U LDA авиакомпании попали под санкции от Службы безопасности Украины. Им запрещены любые маневры в воздушном пространстве государства. Информацию обнародовала пресс-служба СБУ.

Авиакомпании Молдовы и Португалии попали под украинские санкции. Фото: Private Get Catering

К таким ограничениям пришлось прибегнуть из-за постоянного оформления перелетов упомянутыми иностранными компаниями в Российскую Федерацию, а также на украинские территории, которые сейчас находятся в оккупации (АР Крым). Конечно, деятельность авиаорганизаций была проанализирована, что доказало — работают они с нарушением действующего законодательства Украины.

"Приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины, блокирование активов", — именно такие санкции применены к авиакомпаниям Молдовы и Португалии, отмечается на официальном сайте СБУ.

Возможность прекратить введенные ограничения есть, даже две. В первом варианте Россия должна вернуть Украине аннексированный Крым, во втором — по решению ЕСПЧ возместить все нанесенные через аннексию полуострова убытки.

По информации СМИ, услугами именно этих иностранных авиакомпаний пользовались политики Тарас Козак и Виктор Медведчук. Последний, несмотря на запрет прямых перелетов между Украиной и Российской Федерацией, часто путешествовал чартером в Москву. Вероятно, именно учитывая постоянные нарушения в Украине ввели отдельные санкции, запрещающие Козаку и Медведчуку пользоваться частными самолетами. Авиационная техника, которая находится в их собственности, не имеет права подниматься в воздушное пространство Украины.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине решением СНБО заблокированы телеканалы "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK". Представители партии "ОПЗЖ" убеждены, что это наступление на свободу слова. Одним из вариантов изменения ситуации они рассматривают передачу прав собственности журналистам, работающим на каналах.

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