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Главная Новости Общество происшествия Прокуратура выдвинула обвинение киевскому террористу
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Прокуратура выдвинула обвинение киевскому террористу

На данный момент действия Сухроба Каримова подпадают под статью 258 УК Украины

сегодня, 18:46
Автор:

Владимир Лавский
Прокуратура выдвинула обвинение киевскому террористу

Сухроб Каримов после задержания

Против Сухроба Каримова, который в понедельник, третьего августа, захватил заложников в киевском бизнес-центре, открыли уголовное производство. Об этом сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в фейсбуке. 

Как сообщает Максимец, на данный момент следствие квалифицирует действия подозреваемого по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Каримову уже предъявили подозрение, и прокуратура ходатайствует о мере пресечения в виде содержания под стражей. 



Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети появилось видео “интервью”, которое дал террорист Сухроб Каримов перед захватом бойцами “Альфа”. Общаясь с представителями СМИ, “Святой Дух”, как назвал себя террорист, заявил, что нужно “ликвидировать”, арестовать всех президентов в мире и ввести военное положение. Последнее террорист, по его словам, хотел бы сделать сам.

"“Украина – это свободная страна, свободное государство, как и, в принципе, все остальные страны мира.  Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это Машка, актер, шут"", - сказал Каримов. 


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