В Сеть выложили “интервью” киевского террориста: говорит о Зеленском и “ликвидации” (ВИДЕО)

В Сети появилось видео “интервью”, которое дал террорист Сухроб Каримов перед захватом бойцами “Альфа”. Общаясь с представителями СМИ, “Святой Дух”, как назвал себя террорист, заявил, что нужно “ликвидировать”, арестовать всех президентов в мире и ввести военное положение. Последнее террорист, по его словам, хотел бы сделать сам.

Мужчина заявил, что он – резидент Украины, живет здесь примерно 5 лет.

“Украина – это свободная страна, свободное государство, как и в принципе все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы – вы выбрали шута. Зеленский – это Машка, актер, шут. Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? До него было столько президентов – хоть один президент что-то поменял? Да им плевать на народ! Они к народу относятся, как к скоту. Украинцы, имея богатую землю, едут за границу, чтобы получить какие-то деньги, чтобы жить, чтобы выжить", - сказал он.

Уже известно, что взрывчатки у Каримова не было, а судить его будут по статье "Теракт".

Напомним, стало известно, кто и зачем угрожает взорвать сотрудников "Универсал Банка" в Киеве.

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