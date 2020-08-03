Стало известно, кто и зачем угрожает взорвать сотрудников "Универсал Банка" в Киеве (фото террориста)

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в “Фейсбук” сообщил, что возможным террористом, захватившим банк в Киеве, может быть 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Геращенко говорит, что, судя по его постам в соцсетях, - это психически неуравновешенный человек.

Также известно, что мужчина выдвинул первое требование: террорист хочет, чтобы к нему подошли представители СМИ.

По словам Геращенко, ситуация разворачивается по сценарию "луцкого террориста" - тот тоже требовал внимания журналистов, желая донести свои убеждения.

"С преступником ведутся переговоры, мы требуем от него сдаться. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал некие интервью", — заявил Геращенко в прямом эфире на телеканале Украина 24.

Судя по аккаунту Каримова в соцсетях, у него есть жена и маленький ребенок.





Как ранее сообщали "Комментарии", неизвестный угрожает взорвать помещения банка в центре Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Неизвестный зашел в здание бизнес-центра "Леонардо". В качестве своей мишени выбрал отделение АТ "Универсал Банк".

"Около 12:00 в полиции позвонила сотрудница "Универсал Банка", который находится в Шевченковском районе в бизнес-центре "Леонардо". Она сообщила, что в здание зашел мужчина, возраст которого приблизительно 35 лет. Он сказал, что принес с собой в рюкзаке бомбу и после этого попросил вызвать полицию", - написал Геращенко.





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