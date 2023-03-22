Произошло мощное землетрясение: его почувствовали 285 млн человек

21 марта около 16 часов по киевскому времени в Азии произошло мощное землетрясение с магнитудой 6,5 балла по шкале Рихтера. Его смогли ощутить около 285 млн человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Эпицентр землетрясения в Азии. Фото из открытых источников

Землетрясение всколыхнуло большую часть Пакистана, Афганистана, а также было ощутимо в Индии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и других странах региона. Люди могли ощутить подземные толчки в 1000 км от эпицентра.

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Толчки вызвали панику среди местного населения. Более 200 человек были доставлены в больницы. Известно, что в Пакистане в результате землетрясения погибли 9 человек, а в Афганистане двое.

"Землетрясение было настолько сильным и ужасным, что мы думали, что на нас разрушаются дома, все кричали и были в состоянии шока", — сказал житель Кабула.

Землетрясение заставило многих людей покинуть свои дома и офисы. Часть мусульманского населения начала читать Коран, чтобы предотвратить ужасную трагедию. Экстренные службы стран помогают бороться с последствиями землетрясения и предупреждают, что в ближайшие дни возможны новые толчки. Регион подвержен сильным сейсмическим потрясениям. Землетрясение магнитудой 7,6 в 2005 году унесло жизни тысяч людей в Пакистане и части Индии.

"Для вашей собственной безопасности держитесь как можно дальше от поврежденных участков. Будьте осторожны и соблюдайте информацию национальных органов власти", — призывают экстренные службы отдельных стран.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на западе Украины зафиксировали землетрясение.

Также "Комментарии" писали об авиакатастрофе, произошедшей в Италии. Во время военных учений в воздухе столкнулись два самолета.