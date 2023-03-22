Произошло мощное землетрясение: его почувствовали 285 млн человек

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
21 марта около 16 часов по киевскому времени в Азии произошло мощное землетрясение с магнитудой 6,5 балла по шкале Рихтера. Его смогли ощутить около 285 млн человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.
Эпицентр землетрясения в Азии. Фото из открытых источников
Землетрясение всколыхнуло большую часть Пакистана, Афганистана, а также было ощутимо в Индии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и других странах региона. Люди могли ощутить подземные толчки в 1000 км от эпицентра.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Толчки вызвали панику среди местного населения. Более 200 человек были доставлены в больницы. Известно, что в Пакистане в результате землетрясения погибли 9 человек, а в Афганистане двое.
Землетрясение заставило многих людей покинуть свои дома и офисы. Часть мусульманского населения начала читать Коран, чтобы предотвратить ужасную трагедию. Экстренные службы стран помогают бороться с последствиями землетрясения и предупреждают, что в ближайшие дни возможны новые толчки. Регион подвержен сильным сейсмическим потрясениям. Землетрясение магнитудой 7,6 в 2005 году унесло жизни тысяч людей в Пакистане и части Индии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на западе Украины зафиксировали землетрясение.
Также "Комментарии" писали об авиакатастрофе, произошедшей в Италии. Во время военных учений в воздухе столкнулись два самолета.
Обсуждения
Новости