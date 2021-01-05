Продавцы из колонии: как мошенники «нагрели» украинцев на четверть миллиона гривен

Двое заключенных Софийской исправительной колонии, что в Запорожской области, создали бизнес по продаже несуществующих товаров и активно развивали его. О разоблачении изобретательных злоумышленников сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Зато возвращаться в тюрьму мошенникам не придется — они уже и так в ней. Фото: shutterstock

От мошеннических действий заключенных "бизнесменов" пострадали более 60 доверчивых украинцев. Люди покупали по интернет-объявлениях мебель, стройматериалы, электротранспорт и разнообразную компьютерную технику. Однако стоило ворам получить денежный перевод — сумму полной или частичной предоплаты за выбранный товар — как объявление удалялось, а разговор с покупателем блокировали.

"Общая сумма убытков достигает четверти миллиона гривен. [...] Правоохранители провели обыск по месту отбывания наказания злоумышленниками. Изъято 46 сим-карт, мобильные телефоны и "черновые" записи", — говорится в сообщении правоохранителей.

Поиском и установлением лиц "бизнесменов" занимались представители отдела противодействия киберпреступности в Запорожской области. Им активно помогали оперативная служба колонии, а также следователи Коммунарского отделение полиции.

Сейчас уже и без того осужденным мошенникам грозит новый срок — возможно, до трех лет лишения свободы. Уголовное производство ведется по ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины — "Мошенничество".

Стоит отметить, что киберполиция постоянно подчеркивает необходимость проявлять особую осторожность во время совершения покупок в интернете. В частности правоохранители напоминают, что на сайте службы является спецраздел "Стоп Фрауд" с мошеннической базой. В нем можно проверить сомнительные телефонные номера, банковские карты или ссылки на сайт.

Впрочем, мошенники постоянно находят другие способы надуть доверчивых украинцев. Так, накануне Нового года "Комментарии" рассказывали о новой схеме обмана — преступники выдают себя за представителей исполнительной службы.

Кроме того, не стоит всегда считать правдой сообщения, получаете от незнакомцев. Если неизвестные информируют, что вы получили деньги, это также может быть очередным мошенничеством.

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