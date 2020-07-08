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Пожар в Луганской области: что известно на данный момент

В Луганской области, где бушуют лесные пожары, работает оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, а также оперативная группа ГСЧС

сегодня, 20:45
Автор:

Татьяна Веремеева
Пожар в Луганской области: что известно на данный момент

Лесные пожары в Луганской области пока не удалось затушить. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) площадь пожаров составляет около 5 тыс. га.

Спасатели сообщают, что подтвердилась гибель пяти человек, а девять пострадавших, среди которые двое детей, находятся в больнице. Кроме того, сотрудники ГСЧС эвакуировали из села Смолянинове и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, еще 30 – отселили из охваченных огнем населенных пунктов.

Огонь уничтожил 23 жилых дома в селе Смолянинове и 80 дачных домов кооператива "Волчье озеро", а также повреждены 36 домов в Смоляниновом.

Потушить пожар пытаются 1622 человека и 200 единиц техники, в том числе 2 пожарных самолета. Они работают круглосуточно.

Напомним, полиция рассматривает три версии возникновения пожара на Луганщине.

Ранее "Комментарии" писали, что 6 июля недалеко от села Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. Утром 7 июля пожар был локализован. Но из-за порывистого ветра до 25 м/с и высокой температуры воздуха огонь стал распространяться и добрался до сел Смоляниново и Волчье Новоайдарского района, жителей этих населенных пунктов эвакуируют.


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