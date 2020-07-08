Пожар в Луганской области: что известно на данный момент

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Татьяна Веремеева
Лесные пожары в Луганской области пока не удалось затушить. По данным Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) площадь пожаров составляет около 5
тыс. га.
Спасатели сообщают, что подтвердилась гибель пяти человек, а девять пострадавших,
среди которые двое детей, находятся в больнице. Кроме того, сотрудники ГСЧС эвакуировали
из села Смолянинове и дачного кооператива "Волчье озеро" 30 человек, еще 30 –
отселили из охваченных огнем населенных пунктов.
Огонь уничтожил 23 жилых дома в селе Смолянинове и 80 дачных домов
кооператива "Волчье озеро", а также повреждены 36 домов в Смоляниновом.
Потушить пожар пытаются 1622 человека и 200 единиц техники, в том числе 2
пожарных самолета. Они работают круглосуточно.
Напомним, полиция рассматривает три
версии возникновения пожара на Луганщине.
Ранее "Комментарии" писали, что 6 июля недалеко от села
Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского
лесничеств возник
лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. Утром 7 июля
пожар был локализован. Но из-за порывистого ветра до 25 м/с и высокой температуры
воздуха огонь стал распространяться и добрался до сел Смоляниново и Волчье
Новоайдарского района, жителей этих населенных пунктов эвакуируют.
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