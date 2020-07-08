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Названы три вероятные причины пожаров в Луганской области

В МВД Украины рассказали, какие версии возникновения пожара в Луганской области рассматривает следствие

сегодня, 11:45
Автор:

Таисия Ерохина
Названы три вероятные причины пожаров в Луганской области

Полиция рассматривает три версии возникновения масштабных лесных пожаров в Луганской области, которые местная власть просит определить чрезвычайной ситуацией государственного уровня. Об этом информирует пресс-центр МВД Украины.

Первая причина – погодные условия из-за аномальной жары, вторая – неосторожное обращение с огнем постороннего лица, а третья – умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Такие версии объявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз. Основная задача сейчас – спасти людей, а также не допустить случаев мародерства. Мы создали дополнительные мобильные группы полицейских, которые усиленно патрулируют эти районы", - сообщил Клименко.

Отмечается, что следователи расследуют уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, которое повлекло гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или другие тяжкие последствия.

Как сообщалось, пожар в Луганской области уничтожил около 80 дачных домов и 30 жилых домов. Кроме того, по предварительным данным МВД, в результате пожара погибли шесть человек.


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