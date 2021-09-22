Появилось видео момента убийства криминального авторитета в Черкассах

Момент трагедии в Черкассах, когда незнакомец с оружием, смертельно ранил черкасского предпринимателя Михаила Козлова, зафиксирован видеокамерами кафе, в котором все это произошло. Об этом сообщает УНИАН, журналисты которого пересмотрели его. Видео они получили от своих информаторов из правоохранительной среды.

Козлова расстреляли сегодня утром в одном из кафе Черкасс (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Камеры зафиксировали момент, как наемный убийца в темной униформе внезапно вскочил на улицу, где работает "Львовская мастерская шоколада" с винтовкой при себе.

Он с помощью оружия заставил дать ему путь нескольким мужчинам, которые общались между собой. Шокированные люди разошлись с поднятыми вверх руками. Так же внезапно незнакомец забег в само помещение, выполнил свою черную работу, и так же, через минуту-две выскочил и скрылся между домами.

Стрельба в Черкассах, что известно.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Черкассах застрелили местного предпринимателя . В областном центре — городе Черкассах неизвестные из автоматического оружия расстреляли мужчину на улице недалеко от одного из городских кафе. Местные медиа установили личность погибшего. Это известный черкасский бизнесмен Михаил Козлов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что СМИ сообщили новые подробности об убитом в Черкассах мужчине . Бизнесмен из города Черкассы Михаил Козлов, которого киллеры подстрелили в кафе, поддерживал связи с представителями криминалитета. По информации журналистов, покушение на его жизнь имел место в заведении "Львовская мастерская шоколада", там в то время смаковали сладостями городские школьники.





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