Появилась новая информация о гибели мужчины в Житомирской области после его пребывания в ТЦК

В начале июня в сети распространилась информация о гибели мужчины после посещения Житомирского областного ТЦК. В военкомате заявили, что это произошло после "самокаличества" и эпилептического нападения. Теперь в Житомирском ТЦК сообщили новые детали инцидента.



В Житомирском ТЦК объяснили ситуацию по гибели военнообязанного. Фото из открытых источников

После инцидента о гибели военнообязанного было назначено служебное расследование, а теперь появились первые выводы, которые сообщили в Житомирском ТЦК.

В ходе расследования стало известно, что 28 мая военнообязанный попал в ТЦК с признаками алкогольного опьянения. Из-за такого состояния в военкомате решили отправить мужчину домой, однако тот отказался. Мужчина позвонил родственникам и предупредил, что останется в ТЦК и что против него не применяются противозаконные действия.

"29 мая у Сергея К. случился первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной, ударился головой. Ему была оказана медицинская помощь, вызвали "скорую". Вскоре произошел второй эпилептический приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного. После четырех дней, проведенных в больнице… поступило сообщение о смерти мужчины", — сообщили в ТЦК.

Также в военкомате отметили, что травмы, которые были у военнообязанного, были получены из-за его эпилептических приступов.

"Исходя из сложившейся ситуации, можно предположить, что определенные лица паразитируют на общественно чувствительной теме, пытаясь сорвать меры мобилизации, и манипулируют общественным мнением", — заявили в ТЦК о скандальной ситуации.

Напомним, что после первого сообщения от ТЦК о гибели мужчины от эпилепсии его родственники не соглашались с таким мнением и пришли протестовать к военкомату. По их словам, у 32-летнего мужчины были травмы головы и других частей тела, которые якобы не соответствуют тем, что происходят при приступах эпилепсии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что это не впервые военнообязанные умирают после посещения ТЦК от эпилептического приступа. Подобный случай произошел в Днепропетровской области, а также в Закарпатской во время поездки в учебный центр.

Также "Комментарии" писали о том, что работники ТЦК не могут задерживать людей без полиции, а представители полиции не имеют права вручать повестки.