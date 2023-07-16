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Последние секунды туристов: в сеть попало видео с извержением вулкана

Видео последних секунд туристов после извержения вулкана Вакаари на острове Уайт.

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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Спустя почти четыре года после трагического извержения вулкана Вакаари на острове Уайт у побережья Новой Зеландии, начался судебный процесс против организаторов путешествия, в котором погибли 22 человека. В суде обнародовали ужасное видео, на котором зафиксированы последние секунды туристов перед извержением вулкана.

Последние секунды туристов: в сеть попало видео с извержением вулкана

Извержение вулкана Вакаари на острове Уайт. Фото из открытых источников

Остров Уайт, расположенный вблизи Новой Зеландии и по сути является одним из самых активных действующих вулканов с кратером диаметром примерно 2 км. 9 декабря 2019 в кратере Вакаари было 47 туристов, большинство из них были из Австралии, Малайзии и США. Внезапное извержение вулкана, выбросившее тонны камней и дыма, привело к гибели 22 человек, остальные же 25 получили серьезные раненые на всю жизнь.


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13 июля в Австралии начался суд по установлению виновных в проведении группы туристов на действующий вулкан. Обвиняемыми по делу являются владельцы острова, которых обвинили в грубой халатности. И компании, имевшие эксклюзивные контракты на организацию туров по острову.

Одним из доказательств по делу о трагическом случае является видеозапись последних секунд испуганных туристов. На нем видно, как участвующая в походе группа сначала любуется видами, а потом понимает, что прямо возле них произошло извержение. Клубы дыма надвигаются на туристов, они бегут и пытаются скрыться. Впоследствии все окутывает черный дым.

Туристы, пережившие извержение вулкана, описали в суде свои ужасающие воспоминания. Среди них была Энни Лу, получившая 38% ожогов тело и перенесшая несколько пересадок кожи. По ее словам, организаторы экипировали туристов шлемами и противогазами, но никто не предупредил, что вулкан находится в повышенной активности.

"Меня будто песком и камнями забросало отовсюду. Это очень, очень больно. Это было похоже на то, что кто-то берет несколько раскаленных игл, а потом запихивает все это вам. Будто кто-то открыл духовку и тепло идет на тебя. Как-то так, но в тысячу раз хуже", — вспоминает Лу в суде.

Ожидается, что суд продлится около четырех месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о катастрофе "Титана" и последних моментах жизни экипажа.

Также "Комментарии" писали, что эксперты назвали вероятность вымирания человечества до 2100 года.



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Источник: https://edition.cnn.com/2023/07/13/asia/new-zealand-whakaari-white-island-eruption-trial-intl-hnk/index.html
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