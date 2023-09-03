Полицейский в США застрелил беременную женщину: она отказалась выйти из машины (ВИДЕО)



















Полиция американского штата Огайо обнародовала видео с бодикамеры полицейского, на которых видно, инцидент с участием беременной женщины, которая была застрелена сотрудником правоохранительных органов.

Полицейский в США застрелил беременную женщину Скриншот с видео

Инцидент произошел 24 августа, однако видео с места событий опубликовали в начале сентября по требованию семьи погибшей, утверждающей, что полицейский превысил свои полномочия. На видео видно, 21-летнюю темнокожую женщину Та'Кию Янг, которая отказывается выйти из автомобиля.

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Один из полицейских стоит около двери и просит женщину выйти из машины. Женщина спрашивает для чего и добавляет, что не собирается этого делать. Разговор длится около минуты, тогда как второй полицейский стоящий перед машиной положил руку на капот, а в другой держит пистолет. Та'Кия Янг выкрикивает: "Вы меня застрелите?" и начинает движение автомобиля, в этот момент раздается выстрел.

Затем машина въехала в стену возле магазина и остановилась. Полиция пыталась оказать помощь женщине, однако 21-летняя Та'Кия Янг и ее нерожденный ребенок не выжили.

Просмотр видео инцидента с полицией США можно ниже:

Впоследствии стало известно, что полиция решила проверить 21-летнюю женщину после того, как получила сообщение от работника магазина, что женщина могла украсть несколько бутылок с алкоголем.

"Подозреваемая в краже въехала на своей машине в одного из моих полицейских, и полицейский выстрелил один раз в лобовое стекло", — сказал начальник местной полиции Джон Белфорд и добавил, что "Это была трагедия. Семья Янг, разумеется, очень расстроена".

Пока известно, что стрелявший в женщину полицейский был отстранен от службы. А управление полиции обратилось к Генпрокурору Огайо с запросом расследовать стрельбу. Янг должна была родить ребенка в ноябре, кроме того, она была матерью еще двоих детей.

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