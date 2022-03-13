Показали последствия обстрелов в Василькове: как выглядит разрушенный город

В пригородах столицы, начиная с первых дней вторжения, идут ожесточенные бои. Как результат ракетных обстрелов, пострадали жилищный сектор и жители пригородных населенных пунктов. РБК-Украина показывает, как выглядит разрушенный Васильков глазами фотокорреспондентов GettyImages.

Некоторые здания превратились в руины (фото из открытых источников)

Недалеко от Киева продолжают ожесточенные бои.

Агрессоры 12 марта направили восемь ракет на город Васильков Киевской области. В результате обстрелов загорелось помещение и объекты нефтебазы в населенном пункте Крячки, уничтожен местный аэродром. От взрывов сдетонировал состав боеприпасов, и они еще сейчас продолжают детонировать. Ибо одна из выпущенных ракет попала в помещение склада.

Также сильно пострадали здания жилого сектора Василькова, разрушены многие многоквартирные дома, торговые заведения и детские площадки.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что с начала войны российские оккупанты обстреляли 63 больницы. С начала широкомасштабного вторжения России на территорию Украины от обстрела оккупантов погибли пятеро медиков. Российские захватчики также обстреляли 63 больницы в Украине. Об этом в телеэфире сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, в тех регионах, где не происходят активные боевые действия ситуация с больницами, их обеспечением остается под контролем министерства.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты обстреляли ночью пассажирский поезд . Российские захватчики продолжают совершать свои циничные преступления и убивать мирное население Украины. Ночью 13 марта они обстреливали железную дорогу. У станции Брусин в Донецкой области поезд был поврежден в результате обстрела.

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