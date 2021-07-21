Почему в аэропорту Львова пришлось взорвать ноутбук туристки (ФОТО)

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Вечканова Елена
Среда, 21 июля,
стала непростым днем для работников и пассажиров львовского аэропорта. Как
сообщает "Захид.Нет", в первой половине дня правоохранители были уверены, что аэропорт
стал местом будущей террористической атаки.
В аэропорту "Львов" обнаружили сумку с подозрением на взрывчатку. Фото иллюстративное
Все дело — в
забывчивости пассажирки-азиатки, оставившей без присмотра свою сумку, в которой
был ноутбук. После объявления о посадке на рейс (она летела в Турцию — ред.),
девушка поторопилась занять свое место, забыв о личном багаже.
Именно эта сумка
и привлекла внимание весьма бдительных пассажиров. После короткого осмотра предмета
работниками СБУ было принято решение вызвать специальную бригаду взрывотехников.
Из-за этого "мероприятия" работа львовского аэропорта буквально остановилась на несколько часов. Были ограничены вылеты, все пассажиры, находящиеся внутри здания, а также персонал (всего — около трехсот человек) были эвакуированы. Спасательная операция проводилась на протяжении двух часов.
К слову, пассажиров,
которые уже прошли паспортный контроль и находились в самолетах, решили
оставить на месте. Это гарантировало безопасность, но не удержало от задержки. К
слову, в целом от задержек пострадало около девяти рейсов.
Взрывотехники
пользовались специальным роботом, которым управляли дистанционно. Все потому,
что детектор, определяющий наличие взрывчатки, отреагировал позитивно. Однако
после того, как робот вывез сумку, а после ее подорвали, в её содержимом,
разумеется, никаких взрыввеществ не оказалось.
Пассажирке,
которая оставила ноутбук, пришлось общаться с полицией, но в итоге она успешно
вылетела в Стамбул, хоть и с опозданием на несколько часов.
Полноценно аэропорт "Львов" заработал уже после полудня.
В целом же, среда, 21 июля, стала для жителей Львовщины не самым приятным днем. Как ранее сообщали "Комментарии", в одном из населенных пунктов области конь напал на ребенка. Какие увечья нанесло животное, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать подробности аварии, которая на днях произошла во Львовской области.
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