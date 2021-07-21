Почему в аэропорту Львова пришлось взорвать ноутбук туристки (ФОТО)

Среда, 21 июля, стала непростым днем для работников и пассажиров львовского аэропорта. Как сообщает "Захид.Нет", в первой половине дня правоохранители были уверены, что аэропорт стал местом будущей террористической атаки.



В аэропорту "Львов" обнаружили сумку с подозрением на взрывчатку. Фото иллюстративное

Все дело — в забывчивости пассажирки-азиатки, оставившей без присмотра свою сумку, в которой был ноутбук. После объявления о посадке на рейс (она летела в Турцию — ред.), девушка поторопилась занять свое место, забыв о личном багаже.

Именно эта сумка и привлекла внимание весьма бдительных пассажиров. После короткого осмотра предмета работниками СБУ было принято решение вызвать специальную бригаду взрывотехников.

Из-за этого "мероприятия" работа львовского аэропорта буквально остановилась на несколько часов. Были ограничены вылеты, все пассажиры, находящиеся внутри здания, а также персонал (всего — около трехсот человек) были эвакуированы. Спасательная операция проводилась на протяжении двух часов.

К слову, пассажиров, которые уже прошли паспортный контроль и находились в самолетах, решили оставить на месте. Это гарантировало безопасность, но не удержало от задержки. К слову, в целом от задержек пострадало около девяти рейсов.

Взрывотехники пользовались специальным роботом, которым управляли дистанционно. Все потому, что детектор, определяющий наличие взрывчатки, отреагировал позитивно. Однако после того, как робот вывез сумку, а после ее подорвали, в её содержимом, разумеется, никаких взрыввеществ не оказалось.

Пассажирке, которая оставила ноутбук, пришлось общаться с полицией, но в итоге она успешно вылетела в Стамбул, хоть и с опозданием на несколько часов.

Полноценно аэропорт "Львов" заработал уже после полудня.

В целом же, среда, 21 июля, стала для жителей Львовщины не самым приятным днем. Как ранее сообщали "Комментарии", в одном из населенных пунктов области конь напал на ребенка. Какие увечья нанесло животное, читайте в нашем материале.

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