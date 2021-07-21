Во Львовской области лошадь откусила щеку ребенку

Пятилетняя девочка, живущая в селе во Львовской области, стала жертвой нападения лошади. Сейчас ребенка готовят к операции. Об этом информирует ZAXID.NET, ссылаясь на собственные источники.

Лошадь откусила щеку ребенку. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в селе Золочевского района. Ребенок хотел погладить жеребенка, однако закончилось все очень плачевно. В тот момент, когда девочка протянула руку к животному, стоящая рядом кобыла внезапно для всех очень негативно отреагировала на это и стала нападать на ребенка. Разъяренное животное вцепилось девочке в правую щеку.

Взрослые сразу же оттащили ребенка от нападающей лошади. Однако этот укус оставил на щеке девочки довольно сильные травмы. Кроме того, пострадавшая очень испугалась. На место происшествия вызвали медиков, девочку госпитализировали.

На данный момент ребенок находится в больнице. О состоянии малышки ничего не сообщают. Медики лишь отметили, что размер дефекта мягких тканей составляет 5 на 8 сантиметров. Также известно, что уже в скором времени девочке будут проводить операцию на щеке. Врачи будут стараться восстановить поврежденную укусом часть лица ребенка.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Индии гигантский крокодил напал на сторожа и буквально оторвал ему ногу. На помощь пришли люди, которые услышали крики мужчины и начали бить хищника камнями и палками, однако тот не выпускал из пасти ногу своей жертвы. Подробнее об этом читайте в нашем материале









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