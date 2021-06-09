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Почему украинцам перестанут выдавать водительские права

Также в Украине временно невозможно получить документы о регистрации транспорта

9 июня 2021, 14:00
Автор:

Данило Матюха

В Украине на несколько дней приостановили выдачу водительских удостоверений, а также документов о регистрации транспорта. Такая информация размещена на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Почему украинцам перестанут выдавать водительские права

Водительские права - фото из открытых источников

В сервисном центре утверждают, что причиной тому стала не своевременная подготовка соответствующих бланков предприятием "Полиграфический комбинат "Украина".

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения", — отмечается в сообщении.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно на 12 июня.

Напомним, что 2 июня во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение о разрешении переселенцам получать удостоверения на вождение авто. Отныне внутренние переселенцы без прописки на подконтрольной Украине территории смогут получать водительские права и регистрировать транспортные средства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, как можно изменить прописку и получить права через приложение "Дия". Добавим, что пресс-служба Министерства внутренних дел рассказала о том, что в приложении "Дия" появилась новая функция, позволяющая жителям некоторых украинских городов заменить водительское удостоверение. Все подробности найдете в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали читателям о том, как можно изменить прописку и получить права через приложение "Дия".


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Источник: https://hsc.gov.ua/
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