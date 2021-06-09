Почему украинцам перестанут выдавать водительские права

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Данило Матюха
В Украине на несколько дней приостановили выдачу водительских удостоверений, а также документов о регистрации транспорта. Такая информация размещена на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
Водительские права - фото из открытых источников
В сервисном центре утверждают, что причиной тому стала не своевременная подготовка соответствующих бланков предприятием "Полиграфический комбинат "Украина".
По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно на 12 июня.
Напомним, что 2 июня во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение о разрешении переселенцам получать удостоверения на вождение авто. Отныне внутренние переселенцы без прописки на подконтрольной Украине территории смогут получать водительские права и регистрировать транспортные средства.
Ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, как можно изменить прописку и получить права через приложение "Дия". Добавим, что пресс-служба Министерства внутренних дел рассказала о том, что в приложении "Дия" появилась новая функция, позволяющая жителям некоторых украинских городов заменить водительское удостоверение. Все подробности найдете в нашем материале.
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