Почему украинцам перестанут выдавать водительские права

В Украине на несколько дней приостановили выдачу водительских удостоверений, а также документов о регистрации транспорта. Такая информация размещена на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

Водительские права - фото из открытых источников

В сервисном центре утверждают, что причиной тому стала не своевременная подготовка соответствующих бланков предприятием "Полиграфический комбинат "Украина".

"В связи с перебоями в поставках бланочной продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи водительского удостоверения", — отмечается в сообщении.

По информации Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление изготовления бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно на 12 июня.

Напомним, что 2 июня во время заседания Кабинета Министров Украины было принято решение о разрешении переселенцам получать удостоверения на вождение авто. Отныне внутренние переселенцы без прописки на подконтрольной Украине территории смогут получать водительские права и регистрировать транспортные средства.

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