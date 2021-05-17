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Как можно изменить прописку и получить права через приложение «Дия»

В правительстве анонсировали новые функции в приложении «Дия»

17 мая 2021, 23:37
Автор:

Татьяна Веремеева

В приложении "Дия" появилась новая функция, которая позволить жителям семи украинских городов заменить водительское удостоверение, а также – место регистрации. Об этом стало известно со слов заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Как можно изменить прописку и получить права через приложение «Дия»

Права и прописка в приложении "Дия"

По словам главы ведомства, услуга смены места жительства на первом этапе внедрения нововведений будет доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Мариуполя и Кривого Рога. Кроме того, до конца года власти обещают запустить эту функцию во всех населенных пунктов страны.

Министр МВД Арсен Аваков в свою очередь заявил, что совсем скоро водительские удостоверения будут доставлять украинцам прямо домой. А вот владельцы ID-паспортов смогут без проблем в один миг сменить место регистрации. При этом на собственных квадратных метрах это можно будет сделать без дополнительных согласований, а вот для того, чтобы "прописаться" в чужом жилье – нужно будет получить электронное согласования от его владельца.

Все изменения в системе должны будут вступать в действие в течение суток с момента их добавления.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что массовая вакцинация против коронавирусной болезни остается одним из важных вопросов на повестке дня. Украинцы не слишком заинтересованы в получении препарата, которые поможет противостоять вирусу, однако есть и те, кто ждет своей очереди. 12 мая стало известно, когда свою дозу вакцины получат лица, которые самостоятельно записались на прививку через приложение "Дия".

 


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/mvs-zapustilo-vidrazu-dvi-novi-cifrovi-poslugi-zamina-vodiiskogo-posvidcennya-ta-rejestraciya-miscya-prozivannya-u-dodatku-diya
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