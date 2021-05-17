Как можно изменить прописку и получить права через приложение «Дия»

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Татьяна Веремеева
В приложении "Дия" появилась новая функция, которая позволить жителям семи
украинских городов заменить водительское удостоверение, а также – место регистрации.
Об этом стало известно со слов заместителя министра внутренних дел Сергея
Гончарова, передает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).
Права и прописка в приложении "Дия"
По словам главы ведомства, услуга смены места жительства на первом этапе
внедрения нововведений будет доступна для жителей Киева, Харькова, Винницы,
Луцка, Ровно, Мариуполя и Кривого Рога. Кроме того, до конца года власти
обещают запустить эту функцию во всех населенных пунктов страны.
Министр МВД Арсен Аваков в свою очередь заявил, что совсем скоро
водительские удостоверения будут доставлять украинцам прямо домой. А вот
владельцы ID-паспортов смогут без проблем в один миг сменить место регистрации.
При этом на собственных квадратных метрах это можно будет сделать без
дополнительных согласований, а вот для того, чтобы "прописаться" в чужом жилье –
нужно будет получить электронное согласования от его владельца.
Все изменения в системе должны будут вступать в действие в течение суток с
момента их добавления.
Напомним, ранее "Комментарии" писали, что массовая вакцинация против
коронавирусной болезни остается одним из важных вопросов на повестке дня.
Украинцы не слишком заинтересованы в получении препарата, которые поможет
противостоять вирусу, однако есть и те, кто ждет своей очереди. 12 мая стало
известно, когда
свою дозу вакцины получат лица, которые самостоятельно записались на
прививку через приложение "Дия".
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