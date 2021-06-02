Кому в Украине упростили получение водительских удостоверений

Во время заседания Кабинета министров Украины, которое проводилось 2 июня, было принято решение о разрешении переселенцам получать удостоверения на вождение авто. Отныне внутренние переселенцы без прописки на подконтрольной Украиной территории, смогут получать водительские права и регистрировать транспортные средства.

Упрощение получения водительских прав для переселенцев. Фото из открытых источников

Для этого гражданину нужно предоставить справку о постановке на учет в качестве временно перемещенного лица или показать её наличие в электронном сервисе государственных услуг "Дия". После чего переселенцам, у которых в паспорте отсутствует ведомость о месте жительства, смогут получать водительские удостоверения, допуск к управлению ими, а также возможность регистрации, перерегистрации и снятия с учета ТС. Для этого Кабинет Министров Украины внес изменения в постановления от 8 мая 1993 года №340 и 7 сентября 1998 года №1388.

Учитывая то, что на сегодняшний день регистрация места жительства переселенцев на временно оккупированных территориях страны является невозможной, данные изменения упростят процесс получения нужных документов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало читателям о том, как можно изменить прописку и получить права через приложение "Дия". В пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали о том, что в приложении "Дия" появилась новая функция, позволяющая жителям некоторых украинских городов заменить водительское удостоверение.

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